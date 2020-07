Na Kreti pozdravili prve turiste, Španija in Portugalska odprli mejo

Grški otok Kreta je po štirih mesecih sprejel prve turiste. Obiskovalce so na letališču pozdravili s tradicionalno glasbo in dobrotami. Španija in Portugalska sta medtem odprli svojo kopensko mejo, slavnostnega dogodka pa so se udeležili najvišji politični predstavniki obeh držav. V ZDA medtem število okužb še naprej narašča, predsednik Donald Trump pa je zatrdil, da podpira nošenje zaščitnih mask, čeprav še vedno meni, da bo virus 'izginil'.

FOTO: AP

Na grškem otoku Kreta so v sredo po štirih mesecih sprejeli prve turiste. Čartersko letalo s 172 potniki iz Hamburga je ob osmi uri pristalo na letališču Heraklion na Kreti, nekaj minut kasneje pa se mu je pridružilo še letalo iz Češke. Tako je otok znova vzpostavil zračne povezave z zunanjim svetom. Vodja letališča Giorgos Pliakas je za lokalno televizijo povedal, da so v sredo sprejeli 40 mednarodnih letov, več kot 60 letal pa naj bi pristalo na drugih regionalnih letališčih, med drugim na Mikonosu, Rodosu in Kosu. Prve turiste so Grki pozdravili s tradicionalno glasbo in dobrotami, vsi pa so morali 48 ur pred prihodom izpolniti spletni vprašalnik, na podlagi katerega se oblasti odločijo, ali bodo turista testirale na novi koronavirus. V Grčiji trenutno še niso dobrodošli Švedi in Britanci, meja pa se za njih odpira s 15. julijem.

Vsa grška letališča zdaj sprejemajo mednarodne lete, pristanišči Patras in Igoumenitsa pa bosta znova sprejeli trajekte iz Italije. Premier Kyriakos Mitsotakisje sicer ocenil, da pričakujejo "zelo slabo turistično sezono." Moramo narediti najboljše, kar lahko, je v torek dejal svojemu kabinetu. Medtem sta v Badajozu Španija in Portugalska slavnostno odprli svojo kopensko mejo. Dogodka so se udeležili portugalski premier Antonio Costa, njegov španski kolega Pedro Sanchez, španski kralj Felipe in portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa. "Ne morem vas objeti," je v smehu dejal Snachez zbranim politikom, ki so vsi nosili maske. Po navedbah univerze John Hopkins se je s koronavirusom po svetu okužilo že več kot 10 milijonov in 500.000 tisoč ljudi. Umrlo je 512.331 okuženih. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktor Svetovne zdravstvene organizacije, je dejal, da je bilo v zadnjem tednu vsak dan zabeleženih več kot 160.000 novih primerov.

Odprtje špansko-portugalske meje FOTO: AP

Trump zatrdil, da podpira nošenje zaščitnih mask Predsednik ZDA Donald Trump, ki je znan po tem, da kljub pandemiji novega koronavirusa ne nosi zaščitne maske in meni, da niso potrebne za zaščito, je v sredo zatrdil, da nošenje mask podpira. Ponovil pa je, da ni potrebe, da bi bile obvezne v okviru prizadevanj za zajezitev širjenja virusa. Potem ko ga je po vrsti demokratov v sredo eden vodilnih republikancev, senator Lamar Alexander pozval, naj v času naraščanja okužb in smrti zaradi covida-19 v ZDA da ljudem primer in vsaj občasno nosi masko, je Trump v pogovoru za Fox Business Network zatrdil, da podpira maske. Na vprašanje, ali bi jo nosil, je zatrdil, da bi, če bi bil v "tesni situaciji z ljudmi" ter da so ga z njo že videli. Dodal je, da nima težav z nošenjem maske v javnosti, saj mu je všeč, kako izgleda. Meni da je podoben osamljenemu jezdecu, izmišljenemu liku iz ameriške kulture. Znova je napovedal, da bo koronavirus "izginil". Univerza Johnsa Hopkinsa je medtem v sredo zvečer po lokalnem času poročala o rekordnih 52.000 novih okužbah v ZDA v zadnjih 24 urah. V državi so tako doslej potrdili že skoraj 2,7 milijona okužb, zaradi covida-19 pa je umrlo več kot 128.000 ljudi. Trump, ki kljub številnim pozivom zaščitne maske v javnosti ne nosi, je doslej vztrajal, da je osebna odločitev ljudi, ali bodo spoštovali navodila zdravstvenih oblasti o nošenju mask v okviru boja proti širjenju koronavirusa. Posledica je, da tudi njegovi podporniki zavračajo maske. Minuli mesec je Trump za Wall Street Journal celo dejal, da nekateri maske nosijo kot politično izjavo proti njemu. Anketa Ipsosa za ABC News kaže, da je minuli teden 89 odstotkov Američanov odgovorilo, da so v preteklem tednu v javnosti nosili maske, kar je 20 odstotnih točk več kot aprila, še navaja BBC.

Donald Trump se proti pandemiji še vedno bori s prepričanjem, da bo koronavirus preprosto izginil. FOTO: AP