V letalih in na letališčih v EU maske ne bodo več obvezne

Na letališčih in v letalih v EU uporaba zaščitnih mask od ponedeljka ne bo več obvezna, sta danes sporočila Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Za posodobitev pravil sta se odločila predvsem zaradi ravni precepljenosti in naravno pridobljene imunosti proti covidu-19 ter odprave večine protikoronskih omejitev v državah članicah EU.

Kljub novim pravilom EASA in ECDC masko še vedno priporočata kot eno najučinkovitejših oblik zaščite proti okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Tudi po ponedeljku pa se bodo pravila med letalskimi družbami razlikovala – EASA in ECDC npr. za lete na destinacije, kjer uporaba mask v javnem prometu ostaja obvezna, in za lete z njih še naprej svetujeta uporabo mask tudi v letalih in na letališčih. Izjema so poleg tega posebej ranljivi potniki, ki jim ne glede na siceršnja pravila priporočajo uporabo mask, po možnosti tipa FFP2/N95/KN95.

Glede ohranjanja varne medsebojne razdalje v zaprtih prostorih EASA in ECDC svetujeta, da se to čim bolj spoštuje še naprej, a obenem upravnike letališč pozivata k pragmatičnosti. Če bi na primer striktno ohranjanje varne razdalje povzročilo nastajanje t. i. ozkih grl oziroma gneče na drugih lokacijah, naj pri njem raje ne vztrajajo.

V zvezi z zbiranjem dodatnih podatkov o letalskih potnikih s posebnimi obrazci, ki so bili uvedeni v času pandemije – zdaj pa jih večina držav ne zahteva več – EASA in ECDC letalskim družbam svetujeta, naj sisteme zbiranja teh podatkov ohranijo v pripravljenosti. Že kmalu, npr. ob morebitnem pojavu nove, nevarnejše različice SARS-CoV-2, se lahko namreč izkažejo za zelo pomembne.

"Za vse nas je veliko olajšanje, da končno prihajamo na stopnjo v pandemiji, ko lahko začnemo rahljati zdravstvene zaščitne ukrepe. Številni potniki in tudi člani letalskih posadk si močno želijo, da maske ne bi bile več obvezen del letalskega prometa. Zdaj smo na začetku tega procesa. Potniki bi morali še naprej spoštovati zahteve svoje letalske družbe in v primerih, ko preventivni ukrepi niso obvezni, sprejemati odgovorne odločitve ter spoštovati izbiro drugih potnikov," je ob današnji novici poudaril izvršni direktor EASA Patrick Ky.