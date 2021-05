Ob vstopu v Slovenijo se bodo priznali tudi PCR-teste iz Srbije in Turčije

Vlada je na dopisni seji sklenila, da se za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet priznavajo tudi negativni rezultati PCR-testa, če so bili ti izdani v Srbiji ali Turčiji. Prilagodili pa so tudi seznam držav, ki so zaradi tamkajšnje epidemiološke slike obarvane rdeče.

Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države prihajate v Slovenijo. Na podlagi ocen Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vlada sestavlja sezname držav, za katere veljajo različni ukrepi pri vstopu v Slovenijo. Na današnji dopisni seji je vladna sprejela dopolnitev odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo, ki dovoljuje, da se kot izjema ob vstopu v Slovenijo prizna tudi negativni izvid PCR-testa, ki je bil izdan v Srbiji ali Turčiji. Odlok bo začel veljati s petim majem, veljal pa bo do vključno 16. maja. icon-expand Načrtovanje potovanja v času koronavirusa. FOTO: Dreamstime Na seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja je ob tem vlada sprejela tudi spremembe pri Grčiji, Norveški in Španiji, s seznama pa sta bili črtani Malta in Portugalska. Na seznamu tretjih držav so dodali tudi Džibuti. PREBERI ŠE Na kaj moramo biti pozorni pri potovanju? Ker države ukrepe in pogoje za vstop nenehno spreminjajo, na ministrstvu za zdravje turistom svetujejo, naj pri načrtovanju poti v tujino spremljajo epidemiološko stanje na območju načrtovane poti, preverjajo pogoje vstopa v državo potovanja in upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Ob vrnitvi v Slovenijo pa naj popotniki upoštevajo priporočila NIJZ in druge ukrepe, ki veljajo med epidemijo. icon-expand