Na letalo znotraj EU samo z negativnim testom ali potrdilom o cepljenju?

Avstrijska letalska družba Austrian Airlines (AUA) je optimistična, da bo na dunajskem letališču pravočasno vzpostavila potrebno infrastrukturo in testni center. " Menimo, da to lahko to organiziramo, in samo čakamo na natančna navodila, " je povedala tiskovna predstavnica Tanja Gruber. Poskus iz decembra lani se je po njenih besedah dobro obnesel. Negativni testi so bili obvezni na povezavi Dunaj – Hamburg, potniki pa so se lahko brezplačno testirali na letališču na Dunaju.

Kot je pojasnil, se bo ta ukrep po vsej Evropski uniji začel izvajati do začetka poletne sezone. V teoriji bi se zanj sicer lahko odločila Avstrija sama na nacionalni ravni, " vendar to nima nobenega smisla, zlasti v letalstvu ". Potnike, ki bodo test predložili ob prihodu na letališče, bodo pregledovali uslužbenci UAU.

Bolj kot se bliža poletje, bolj aktualno je vprašanje, kam in kako bomo lahko leteli. Največja težava za letalske družbe so različna pravila po svetu, ki se ves čas spreminjajo.

Brunner pa je ob tem poudaril, da nasprotuje obveznemu cepljenju. Rešitev za tiste, ki se ne želijo ali ne morejo cepiti, bodo testi. "V Avstriji obveznega cepljenja ne bo. Morajo pa države članice do poletja sprejeti poenoten način regulacij, da bi preprečile kroženje virusa. V nasprotnem primeru bodo potniki s tveganih območij zlahka prehajali v varne države."

Strinja se tudi z mnenjem Evropske komisije, da se morajo potniki iz visoko tveganih držav testirati še pred vzletom, po pristanku v določeni državi pa morajo v karanteno, ki jo lahko po nekaj dneh prekinejo z negativnim testom.

Mednarodno združenje za zračni transport (IATA) medtem že pripravlja nekakšen priročnik za vse letalske družbe po svetu. Pojavila se je ideja o pogojevanju prehodov meja z elektronskim potrdilom o cepljenju, ki pa bi bila po mnenju mnogih diskriminatorna do posameznikov, ki se iz različnih razlogov ne smejo cepiti. Letalski družbi Emirates in Etihad ta ukrep pilotno že uvajata, Lufthansa pa izdeluje aplikacijo, ki bo pospešila prijave potnikov.

Število novih okužb ne upada

Število novih okužb z novim koronavirusom v Avstriji sicer ni znatno upadlo kljub tretji ustavitvi javnega življenja, ki so jo uvedli po božiču in naj bi veljala do 8. februarja. Zaprti so muzeji, športne dvorane, trgovine z nenujnimi potrebščinami in kinodvorane, pouk poteka na daljavo, oblasti pa ljudi pozivajo, naj kar se da omejijo stike in delajo od doma.

Od včeraj morajo Avstrijci, starejši od 14 let, v trgovinah, javnem prometu, zdravstvenih ustanovah in storitvenih dejavnostih nositi zaščitne maske FFP2, ki naj bi zadržale do 94 odstotkov aerosolov in drobnih delcev. Nekatere trgovske verige v Avstriji v začetni fazi kupcem po eno masko podarijo, drugod so naprodaj po 59 centov. Kazen za tiste, ki novih pravil ne spoštujejo, znaša 25 evrov. Izjema velja za vse, ki privolijo v redna testiranja na novi koronavirus, ljudi z zdravstvenimi kontraindikacijami in nosečnice.

V državi s skoraj devetimi milijoni prebivalcev so v zadnjih sedmih dneh zabeležili 121,2 nove okužbe z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev, vlada pa si je za cilj zadala manj kot 50 okužb na 100.000 prebivalcev.