Na ljubljanski pediatrični kliniki začeli cepiti otroke od petega do 11. leta

Zapleti covida-19 so po njegovih besedah bistveno težji kot posledice cepljenja, ki so prehodne in izzvenijo. Zagotovil je, da so na pediatrični kliniki seznanjeni z morebitnimi zapleti, ki jih znajo zgodaj odkriti in tudi zdraviti. Spomnil je, da za cepljenje otrok uporabljajo cepivo, posebej prilagojeno za otroško populacijo.

Prve so cepili v sredo, 40 danes, za naslednji teden pa imajo do zdaj prijavljenih že 50 otrok. "Dober odziv smo pričakovali, ker vemo, da velika večina ljudi razume razmerje med tveganjem in koristmi," je dodal Battelino.

Ob tem je izpostavil, da so danes ponoči na pediatrično kliniko sprejeli 55. otroka z večorganskim vnetnim sindrom in 15. v zadnjem epidemičnem valu. Na pediatrični kliniki sicer ne cepijo samo otrok s kroničnimi boleznimi, ampak vse, ki to želijo. Če pa bi bilo interesentov zelo veliko, pa bi prednost za cepljenje imeli kronični bolniki. Glede na dozdajšnje izkušnje večina staršev otrok s kroničnimi boleznimi na cepljenje pripelje tudi zdrave sorojence.

Otroke sicer cepijo tudi v cepilnih centrih. V cepilnem centru Zdravstvenega doma Ljubljana so zasedeni skoraj vsi za danes razpisani termini za cepljenje otrok. Dodatno so razpisani termini od 19. do 23. decembra, ko bo po državi potekala akcija Cepilni dnevi. Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in pediatrična stroka cepljenje proti covidu-19 posebej priporočata otrokom od pet do 11 let s kroničnimi boleznimi in tistim, ki so v stiku z osebami s tveganjem za težji potek covida-19 in jih ni mogoče učinkovito zaščititi s cepljenjem.

Cepljenje proti covidu-19 je glede na stališče pediatrov in priporočila posvetovalne skupine smiselno in varno tudi za ostale otroke med petim in 11. letom starosti, saj tudi pri njih učinkovito preprečuje okužbo in zmanjšuje možnost hujšega poteka bolezni in zapletov, s tem pa bodo tudi zmanjšali širjenje okužb in otrokom omogočili normalno šolanje. Battelino je danes vsem priporočal še cepljenje s poživitvenim odmerkom, ki glede na do sedaj znane podatke bolj učinkovito ščiti pred okužbo z novo koronavirusno različico omikron kot cepljenje samo z osnovno shemo.