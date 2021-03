Na Madžarskem najvišje število novih okužb, Malta zaostruje ukrepe

Na Madžarskem kljub poostrenim ukrepom za zajezitev tretjega vala pandemije covida-19 in pospešeni kampanji cepljenja število novih okužb z novim koronavirusom še naprej narašča. V zadnjem dnevu so potrdili rekordnih 8312 novih primerov okužbe. Umrlo je 172 covidnih bolnikov. Medtem Malta zaradi hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom za mesec dni zapira šole ter vse nebistvene trgovine in storitve.

Doslej so na Madžarskem z enim odmerkom cepiva cepili 1,149 milijona ljudi, je madžarska vlada sporočila na spletni strani. Poleg na ravni EU odobrenih cepiv proti covidu-19 cepijo tudi s ruskim cepivom Sputnik V in cepivom kitajskega podjetja Sinopharm. Zaradi velikega porasta okužb je madžarski zdravstveni sistem pod velikim pritiskom, poročajo tuje tiskovne agencije. V bolnišnicah se trenutno zdravi 8329 bolnikov s covidom-19, od tega jih je 911 priključenih na ventilator.

icon-expand Trenutno je na Madžarskem, ki ima eno najvišjih stopenj okužbe v Evropi, 128.408 aktivnih primerov okužbe. FOTO: Dreamstime

Na Madžarskem so v ponedeljek za najmanj dva tedna zaprli vse trgovine, razen živilskih, drogerij in lekarn ter bencinskih črpalk. Za dva tedna so ustavili tudi vse storitvene dejavnosti, do konca velikonočnih praznikov 7. aprila bodo zaprte osnovne šole in vrtci. V srednjih šolah in univerzah se bo nadaljeval pouk na daljavo, medtem ko so restavracije, hoteli in kulturne ustanove že zaprti. Velja tudi policijska ura med 20. in 5. uro. Trenutno je na Madžarskem, ki ima eno najvišjih stopenj okužbe v Evropi, 128.408 aktivnih primerov okužbe. Od začetka epidemije se je v sosednji državi z novim koronavirusom okužilo 489.172 ljudi, umrlo je 16.497 bolnikov s covidom, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Malta zaradi hitrega širjenja okužb zaostruje ukrepe Odločitev o zaostritvi epidemioloških ukrepov je v sredo zvečer sporočil premier Robert Abela, potem ko so v tej članici EU s pol milijona prebivalci v zadnjem dnevu potrdili 510 novih okužb. Med ukrepi so, poleg zapiranja šol, nenujnin trgoin in storitev, tudi prepoved vseh organiziranih športov, porok in verskih obredov, razen pogrebov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v nagovoru državljanom dejal Abela. Javna srečanja bodo omejena na največ štiri osebe, od sobote pa bodo preložili vse nenujne operacije, saj bodo zdravnike in drugo zdravstvene delavce prerazporedili na covidne oddelke. Omejitve bodo veljale vsaj do 11. aprila, ko se na Malti končajo velikonočne šolske počitnice.

icon-expand Malta ponovno zapira šole. FOTO: Dreamstime

Velik porast novih okužb malteške oblasti pripisujejo širjenju britanske različice novega koronavirusa. Malteški minister za zdravje Chris Fearne je dejal, da je približno 60 odstotkov novih okužb povezanih s to bolj nalezljivo različico virusa. Na Malti sicer dobro napreduje kampanja cepljenje proti covidu-19. Fearne je napovedal, da bo do petka vsaj en odmerek cepiva prejelo 16 odstotkov vseh prebivalcev. Malta naj bi čredno imunost oziroma precepljenost 70 odstotkov prebivalstva dosegla do konca avgusta, je dejal. V Braziliji prvič umrlo več kot 2000 covidnih bolnikov v enem dnevu Umrlo je 2286 covidnih bolnikov, potrdili pa so še 79.876 novih okužb z novim koronavirusom, kažejo v sredo zvečer objavljeni podatki brazilskega ministrstva za zdravje. V tej južnoameriški državi, ki ima okoli 210 milijonov prebivalcev, je doslej umrlo 270.656 covidnih bolnikov. Potrdili so več kot 11,2 milijona okužb z novim koronavirusom. Več primerov so zabeležili samo v ZDA in Indiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Brazilija, kjer so proti covidu-19 začeli cepiti januarja, je ena najhuje prizadetih držav v pandemiji na svetu. Zdravstveni sistemi so se zrušili že v več mestih.

Brazilski raziskovalni inštitut Fiocruz opozarja, da sta intenzivno gibanje ljudi in naraščajoče širjenje virusa pripomogla k pojavu bolj nalezljivih različic koronavirusa v Braziliji, predvsem različice P.1, ki se je prvič pojavila v Amazoniji. Lokalni politiki razumejo resnost razmer in so v zadnjem času zaostrili ukrepe za zajezitev virusa. Medtem predsednik Brazilije Jair Boslonaro, ki že od izbruha zmanjšuje nevarnost virusa in dvomi v smiselnost cepljenja, še naprej zavrača ukrepe, češ da škodijo gospodarstvu. Iz Kambodže poročajo o prvi smrti zaradi koronavirusa Kambodža je uradno potrdila prvo smrtno žrtev zaradi novega koronavirusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Umrl je 50-letni moški. Moškemu so okužbo s koronavirusom potrdili 27. februarja in je bil voznik kitajskega državljana, ki se se je z virusom prav tako okužil. Oba primera sta povezana z izbruhom, ki se je v Kambodži zgodil 20. februarja in iz katerega izhaja več kot polovica koronavirusnih okužb v državi. Oblasti so ukazale zaprtje šol, muzejev, koncertnih prizorišč, nekaterih podjetij ter prepovedale večja javna druženja. Več kot 10.000 ljudi je trenutno v karanteni. Oblasti so sprejele tudi strožjo zakonodajo in uvedle višje kazni za ljudi, ki s kršenjem ukrepov ogrožajo javno zdravje. Okužbe v Kambodži, ki so povzročile februarski izbruh, so povezne z štirimi kitajskimi državljani, ki so kršili karanteno.