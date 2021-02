Na Madžarskem začeli cepljenje s kitajskim cepivom

Do konca tega tedna naj bi po besedah vodje vladne delovne skupine za cepljenje Istvana Gyorgyja število cepljenih proti covidu-19 na Madžarskem preseglo 800.000. V naslednjih nekaj dneh naj bi prvi odmerek kitajskega cepiva prejelo 275.000 starejših bolnikov, s cepivom AstraZenece naj bi cepili 41.000 ljudi, mlajših od 60 let, ki imajo kronične bolezni. Še nadaljnjih 52.000 starejših pa naj bi prejelo cepivo Pfizerja, je napovedal. Doslej je na Madžarskem prvi odmerek cepiva prejelo 457.000 ljudi, z dvema odmerkoma so jih cepili 206.000.

Na Hrvaškem so minulo sredo potrdili 502 novi okužbi, teden dni pred tem 577, je povedal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak . Poudaril je, da so v prvih treh dneh tega tedna v državi potrdili za 30 odstotkov več novih okužb, kot jih je bilo od ponedeljka do srede prejšnji teden. Dodal je, da 14 dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 115,3. Stopnja smrtnost na milijon prebivalcev je 1340.

Danska načrtuje, da bo marca odprla več trgovin in nekatere šole. Danska vlada je danes napovedala, da bodo dovolili odprtje trgovin z manj kot 5000 kvadratnimi metri površine ter aktivnosti na prostem za do 25 ljudi. V delih države bodo znova odprli tudi šole, vendar se bodo morali učenci testirati dvakrat tedensko. Ob tem opozarjajo, da bi lahko ukrepi pomenili izjemno povečanje hospitalizacij zaradi covida-19. "Več aktivnosti pomeni tudi več okuženih in s tem hospitalizacij," je opozoril danski minister za zdravje Magnus Heunicke .

Na novinarsko vprašanje, ali je možno, da se bodo na Hrvaškem 1. marca ponovno zaostrili protikoronski ukrepi zaradi povečanja števila novih okužb v zadnjih nekaj dneh, je hrvaški notranji minister Davor Božinović odgovoril, da zaenkrat obstajata obe možnosti; zaostritev ali omilitev ukrepov. Če bo prišlo do omilitve ukrepov, jih bodo spremljali strogi epidemiološki ukrepi, je še dejal Božinović, ki je tudi podpredsednik hrvaške vlade in vodja nacionalnega štaba civilne zaščite. Ob tem je minister napovedal, da bosta hrvaška vlada in nacionalni štab civilne zaščite o tem razpravljala do konca tedna.

Pristojni v Avstriji se že pripravljajo na redna vsakoletna cepljenja prebivalstva proti okužbi z novim koronavirusom, zatrjujejo pri avstrijski zdravstveni zavarovalnici (ÖGK). V severni sosedi sicer število okužb znova hitreje narašča, danes so jih prvič po mesecu dni našteli več kot 2000, zato se že ugiba o ponovni zaostritvi ukrepov. "Ta zgodba se ne bo končala z letom 2021. Cepljenje prebivalstva bo postalo rutina. Vsako leto se bomo morali enkrat, morda celo dvakrat cepiti proti koroni," je opozoril prvi zdravnik ÖGK Andreas Krauter in zatrdil, da se v ÖGK na to že intenzivno pripravljajo.

Britansko različico so doslej potrdili v 101 državi, južnoafriško v 51 državah, brazilsko različico pa so zaenkrat našli v 28 državah.

Glede na tedensko poročilo WHO so medtem v Jugovzhodni Aziji in na Bližnjem vzhodu opazili porast števila okužb. V Amerikah še naprej beležijo upad števila okužb. WHO v okviru poročila ni pojasnil razlogov za takšen razvoj dogodkov. So pa zapisali, da so nove različice novega koronavirusa, ki veljajo za bolj nalezljive, prisotne v vse več državah.

Število okužb z novim koronavirusom po svetu je v zadnjem tednu padlo za 11 odstotkov na 2,4 milijona okužb na teden, kar je manjši upad, kot so ga beležili v minulih štirih tednih, v poročilu opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Največjo upočasnitev upada novih okužb so opazili v Evropi, Afriki in azijsko-pacifiški regiji.

Oblasti so prav danes sklenile, da bo dovoljeno občino Mayrhofen v dolini Zillertal na avstrijskem Tirolskem zaradi širjenja južnoafriške različice virusa od sobote do srede zapustiti le z največ 72 ur starim negativnim testom na okužbo z novim koronavirus. Vse nenujne trgovine bodo v omenjenih dneh tam zaprte, prav tako vrtci in šole.

V Avstriji sicer še naprej nevarno narašča število dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom. V minulih 24 urah so jih prvič po mesecu dni potrdili več kot 2000, natančneje 2006. Nazadnje so jih več kot 2000, 2088, potrdili 22. januarja. Minuli teden so sicer v povprečju dnevno potrdili 1786 novih primerov. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je z današnjim dnem narasla na 140,5.

V ZDA proizvajalci cepiva proti covidu-19 zagotavljajo, da ga bo do poletja več kot dovolj

Predstavniki ameriških farmacevtskih podjetij Pfizer, Moderna ter Johnson & Johnson so v torek v ameriškem kongresu zagotovili, da bo cepiva proti covidu-19 do poletja več kot dovolj za cepljenje vseh prebivalcev ZDA. Ankete sicer kažejo, da se več kot 30 odstotkov Američanov sploh ne namerava cepiti.

Pfizer in Moderna naj bi do konca marca tako dobavila 220 milijon odmerkov cepiva. Kmalu bo zeleno luč pristojnih organov dobilo tudi cepivo Johnson & Johnsona, ki zagotavlja imuniteto pred novim koronavirusom že z enim samim odmerkom in ne dvema, kot to velja za cepivi Pfizerja in Moderne. Johnson & Johnson zagotavlja, da bo do konca marca dostavil 20 milijonov odmerkov cepiva.

Do poletja Pfizer in Moderna napovedujeta dobavo vsak po 300 milijonov odmerkov, Johnson & Johnson pa 100 milijonov. Do takrat bosta najbrž odobreni tudi cepivi podjetij Novavax in AstraZeneca. Poslovni direktor Pfizerja John Young je zagotovil, da imajo sestavin za proizvodnjo cepiva dovolj in ne pričakuje težav pri izpolnitvi obljub. Podobno sta zagotovila tudi predstavnika Moderne in Johnson & Johnsona.