Na Maldivih želijo s cepljenjem turistov privabiti še več obiskovalcev

Maldivi so bili ena izmed prvih držav, ki so se popolnoma odprle za potnike, zdaj pa stopajo še korak naprej v boju za turiste. Tamkajšnje oblasti so namreč razkrile načrte, da bi turiste ob prihodu na otoke cepili. S tem si seveda želijo privabiti čim več obiskovalcev, vendar pa bodo načrt začeli izvajati šele, ko bodo cepili celotno prebivalstvo Maldivov.

Da bi privabili čim več obiskovalcev, so se rajski otoki, ki so ena prvih držav, ki so se popolnoma odprle za popotnike, odločili, da bodo turistom ob prihodu ponudili tudi cepljenje proti novemu koronavirusu. Abdulla Mausoom, državni minister za turizem, je potrdil, da Maldivi razvijajo shemo "turizma 3V", ki bi popotnikom omogočala obisk, cepljenje in počitnice, poroča CNN. Po navedbah Mausooma država načrtuje, da bo obiskovalcem ponudila dva odmerka cepiva, kar pomeni, da bi morali tisti, ki se nanj prijavijo, na Maldivih ostati več tednov. Upa, da bo program pomagal spodbuditi turizem na tej otoški državi v Indijskem oceanu, ki je imela pred pandemijo povprečno 1,7 milijona obiskovalcev na leto.

icon-expand Maldivi FOTO: Shutterstock

Vendar pa bodo morali mednarodni popotniki, ki bi si morda že želeli rezervirati "cepilni paket" na Maldivih, za zdaj še počakati. Shema 3V namreč ne bo začela delovati, dokler okoli 550.000 prebivalcev države ne bo v celoti cepljenih. "Na turizem 3V bomo torej prešli, ko precepimo celotno prebivalstvo,"je povedal minister. Približno 53 odstotkov prebivalcev Maldivov naj bi že prejelo prvi odmerek cepiva, med njimi je tudi 90 odstotkov turističnih delavcev. Podatki državne univerze v Michiganu kažejo, da turizem prispeva 28 odstotkov BDP na Maldivih, kar je ena najvišjih skupnih vrednosti na svetu. Direktor podjetja na Maldivih, ki se ukvarja s trženjem in PR-jem,Thoyyib Mohame,je dejal, da so na otokih lani sprejeli 555.494 obiskovalcev. "Naša največja prednost so edinstvene geografske značilnosti Maldivov," je povedal in pojasnil, da se je dejstvo, da se gostje lahko razpršijo po različnih otokih, izkazalo za posebej privlačno za popotnike, hkrati pa je pomenilo, da je bilo tudi lažje izvajati ukrepe za ohranjanje ustrezne razdalje. "Destinacijo smo promovirali kot varno zavetje turistov," je dodal.

icon-expand S cepljenjem turistov bi začeli, ko precepijo lastne prebivalce. FOTO: iStock

Mausoom medtem upa, da bo cepilni program še povečal število obiskovalcev. A vprašanje ostaja, ali bodo Maldivi lahko zadostili potrebam mednarodnih potnikov. Po besedah ​​ministra je država od Indije, Kitajske in Svetovne zdravstvene organizacije že prejela donacije cepiv, trenutno pa čakajo še na dodatno naročilo iz Singapurja."Mislim, da ponudba na Maldivih ne bo predstavljala problema, saj je naše prebivalstvo razmeroma majhno," je dejal ter dodal, da bo pomagala tudi kvota, ki jo dobijo od različnih organizacij in držav. Ni pa še znano, ali bodo turistom cepljenje zaračunali. Trenutno je na Maldivih vsaj 500 letovišč in gostišč, ki so odprta za mednarodne obiskovalce, glavno mesto Malé pa ostaja zunaj meja. Maldivi so meje zaprli konec marca, vendar so se uradniki julija odločili, da se bodo v celoti odprli za vse mednarodne potnike brez omejitev. Medtem ko so morali obiskovalci po prihodu od septembra pokazati negativen test na covid-19, je destinacija v zadnjih nekaj mesecih še naprej sprejemala potnike, primeri okužb pa so ostali razmeroma nizki.