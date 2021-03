Na mariborskih mestnih avtobusih ukinjajo plačevanje z gotovino

"Z ukrepom bomo kar najbolj preprečili fizične kontakte med vozniki in potniki, saj bo plačevanje voženj potekalo zgolj brezstično – z avtobusnimi karticami ali pomočjo aplikacije na mobilnih telefonih, ki jih je treba na avtobusu prisloniti k čitalniku vozovnic. Ne nazadnje je tovrstno plačevanje tudi ugodnejše za potnike, saj ena vožnja v predprodaji stane evro, pri vozniku pa dvakrat več," so v današnjem sporočilu za javnost izpostavili na mariborski občini.

Potnike pozivajo, naj si pravočasno priskrbijo ustrezne vozovnice v predprodaji. Pri tem je zaželeno, da za kupovanje avtobusnih vozovnic uporabljajo spletno ali mobilno aplikacijo Marprom Shop. Obe omogočata brezstični nakup enkratnih voženj in polnjenje obstoječih avtobusnih kartic z različnimi vozovnicami.

Mariborski mestni avtobusi so 8. marca, ko so se v šole vrnili tudi dijaki, znova začeli voziti po polnih voznih redih. Vrnili so se na obseg, kakršen je bil v veljavi pred omejitvijo zaradi epidemije koronavirusne bolezni, razen nočni krožni liniji 1 in 2, ki sta še vedno v mirovanju, saj je v državi še vedno v veljavi omejitev gibanja po 21. uri.

Na avtobusih še naprej veljajo zaščitni ukrepi, kot so obvezno nošenje maske, razkuževanje rok, uporaba samo neoznačenih sedežev in ohranjanje razdalje vsaj 1,5 metra.