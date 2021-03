Na meji z Italijo od srede brezplačno testiranje za vse izjeme

Ti potniki lahko vstopajo v Slovenijo, če predložijo negativni rezultat PCR-testa ali hitrega testa na koronavirus, pri čemer od dneva odvzema brisa ne sme miniti več kot sedem dni."Gre za pomemben korak k olajšanju opravljanja vsakodnevnih obveznosti prebivalcev obmejnega pasu," so poudarili.

Brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi bo potekalo v bližini mejnih prehodov, in sicer v Kulturnih domovih Škofije in Kobarid ter v zabojnikih oz. šotorih na mejnih prehodih Solkan, Fernetiči in Rateče. Izvajali ga bodo od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Po tednu dni bodo urnik testiranja prilagodili potrebam oziroma izkazanemu interesu na posameznih točkah, so zapisali.

Tisti, ki se bodo udeležili testiranja, naj s seboj prinesejo izpolnjeno izjavo v slovenskem in italijanskem jeziku. Ta je dostopna na vladnem spletišču, kjer so navedena tudi natančnejše informacije o izvajanju testiranja.

Posebej so izpostavili prispevek ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch ter sodelovanje ministra za zdravje Janez Poklukarjain ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa pri vzpostavitvi hitrega testiranja.