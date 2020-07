Potniki za vstop v Slovenijo čakajo tudi do dve uri

V soboto, na prvi dan veljave strožjih ukrepov ob prehajanju državne meje, so zdravstveni delavci v sodelovanju s policisti na mejnih prehodih izdali in vročili 290 odločb o karanteni. Več kot polovica vseh odločb je bila odrejena potnikom iz Bosne in Hercegovine, so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je čakalna doba za osebna vozila na mejnem prehodu Gruškovje za vstop v Slovenijo dve uri, za izstop pa eno uro. Nekoliko manjša gneča je na mejnih prehodih Jelšane in Dragonja, kjer potniki za vstop in izstop čakajo približno eno uro.

Kot smo poročali že včeraj, karantenske odločbe pristojni izdajajo na štirih mejnih prehodih s Hrvaško, in sicer na Gruškovju, Obrežju, Metliki in Jelšanah, v Pincah na meji z Madžarsko ter na brniškem letališču. V skladu s petkovim sklepom vlade namreč vročanje odločb o karanteni od sobote dalje poteka že na meji. Policisti od potnikov, ki prihajajo iz katere od držav s t. i. rdečega seznama držav z visokim tveganjem za okužbo s covidom-19, ob vstopu v Slovenijo zahtevajo podatke in jih nemudoma posredujejo predstavniku ministrstva za zdravje. Ta že na samem mejnem prehodu poskrbi za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo.

Slovenci, ki se odpravijo na Hrvaško - ta je od sobote na tako imenovanem rumenem seznamu ., se lahko vrnejo v domovino brez težav, če dokažejo, da so bili na Hrvaškem. To lahko storijo s predložitvijo plačila namestitve, turistične takse, dokazilom o lastništvu nepremičnine ali plovila in pa tudi z dokazili o plačilu parkirnine. Bo pa policija imela na meji diskrecijsko pravico, da presodijo, ali so predložena potrdila verodostojna ali skuša nekdo izigrati pravila, in mu v tem primeru prav tako odredijo karanteno.

Zaradi poostrenega nadzora na mejah nastajajo pričakovani zastoji. Sobotno dogajanje na mejnem prehodu Jelšane je v svoj objektiv ujel naš fotograf Aljoša Kravanja.