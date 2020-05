Zapleti pri izplačilu dodatkov zdravstvenim delavcem, sindikati na nogah

Prvič po dveh mesecih so sicer danes za skupno mizo sedli predstavniki zdravstvenih delavcev in ministrstva, ugotovitev sindikatov pa - pri izplačevanju dodatkov vladata popolna zmeda in kaos. Nekatere zdravstvene ustanove, denimo v Metliki, so našle denar, ga založile in izplačilo zagotovile takoj, na Golniku pa so pred dvema dnevoma zaposlene presenetili z dopisom, da je denarja zmanjkalo, ker od države niso dobili povračila.

Po besedah Slavice Mencingar iz Sindikata delavcev v zdravstveni negi so zaposleni razočarani, jezni, da so opravljali svoje delo v prvih vrstah in do izplačil ni prišlo, čeprav je direktor navedel, da ko bo dobil sredstava, bodo izplačana.

Povračila so bila včeraj večini bolnišnic vendarle izvedena, v skupni višini 18,7 milijona, kar pomeni, da bodo lahko zaposlenim, tudi na Golniku, dodatke izplačali prihodnji teden. Takrat se obeta tudi nov paket povračil v višini 9 milijonov in pol, v juniju pa bo sledil še 3. paket. Od nekaterih zavodov zahtevki za povračilo sploh še niso prišli, sicer pa jim bodo v skrajnih primerih omogočili tudi hitro dodatno likvidnost.

Za dodatke k plačam, do katerih so zaposleni upravičeni za delo v času epidemije, je sicer predvideno povračilo iz državnega proračuna, a morajo javni zavodi najprej resornim ministrstvom poslati zahtevke.