Na misijo na Kosovo poslali vojaka s koronavirusom, okužili so se še drugi

Vojaka, ki je bil tik pred odhodom na testiranjih dvakrat pozitiven, so vseeno poslali na Kosovo, saj so menili, da ni več kužen, ker je od okužbe minilo že dalj časa, poroča RTV Slovenija.

Kot še poročajo, naj bi šlo za splet nesrečnih okoliščin. Pred odhodom na misijo morajo vsi vojaki v 14-dnevno samoizolacijo. Tudi tokrat je bilo tako. 25. novembra, ko so začeli s samoizolacijo, so imeli vojaki tudi zdravniški pregled, na katerem je bil tudi konkretni pripadnik. Pred pregledom pa naj bi bil v stiku z okuženo osebo, najavil naj bi tudi blage simptome.

In čeprav je bil njegov izvid testa negativen, so ga obravnavali kot obolelega. Čez 14 dni je bil na vnovičnem testu pozitiven, prav tako je bil pozitiven hitri test tik pred poletom na Kosovo. Na letalo so ga pustili zaradi prepričanja, da je zbolel že 25. novembra in covid-19 že prebolel. Ob prihodu na Kosovo so vojake znova testirali, tudi takrat je bil pozitiven, ob pregledu predhodne dokumentacije pa so vojaka nemudoma poslali v izolacijo.

Danes je na Kosovu okuženih 11 slovenskih vojakov, še 36 jih je v karanteni, še poroča RTV.

In čeprav so iz vojske dejali, da so bile odločitve v rokah zdravnikov, RTV poroča o viru, ki trdi nasprotno. "Vsaj ena zdravnica je napotitvi nasprotovala,"so zapisali in dodali, da naj bi šlo za samovoljo posameznikov na liniji vodenja in poveljevanja. Kot so še poročali, v vojski zanikajo informacijo, da so iz operativne skupine vojaške zdravstvene enote umaknili tri pripadnike in pravijo, da za sankcije ni razlogov. Hkrati so potrdili, da ti trije niso več člani operativne skupine, saj da se sestava skupine spreminja.

Za pojasnila smo vprašanja naslovili na Slovensko vojsko, a za zdaj odgovorov še nismo prejeli.