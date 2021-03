Stroka za stroge ukrepe med prazniki, končno besedo bo imela vlada

Zelo verjetno je, da bodo strokovnjaki predlagali kratkotrajno zaprtje družbe, podobno kot marca lani. Na mizi je predlog, da bi se zaprle šole, industrija, javni prevoz, gibanje bi bilo omejeno na regije. Odprte bi ostale le živilske trgovine, lekarne in kritična infrastruktura, prav tako tudi vrtci za nujno varstvo. Ukrepi bi trajali od 12 do 14 dni. Z vidika epidemiološke stroke je tako zaprtje smiselno, je danes dejal direktor NIJZ Milan Krek . A ob tem opozoril, da bo vlada zagotovo tehtala tudi posledice takšnega zaprtja za gospodarstvo in šolstvo. Tudi če se bo stroka odločila za ta predlog, bo imela torej končno besedo vlada. Odločala bo že jutri popoldan, še pred tem pa se bo odvil javni posvet pri predsedniku države.

Na vprašanje, ali bi bilo treba popolnoma zapreti javno življenje, je Krek danes dejal, da je to težko reči, ker je treba vprašati vse partnerje, pomembni so gospodarstvo in ostali dejavniki. " Če bi gledali samo z epidemiološkega vidika, potem da, ampak je zelo pomembno pogledati še kaj drugega, " je dodal Krek.

Spregovoril je tudi o domovih za starejše in pojasnil, da so v isti fazi kot septembra in oktobra in so še vedno rizični."Cepili smo vse ljudi v domovih, a cepivo ni 100-odstotno. Lahko je bil nekdo cepljen, pa ni razvil imunosti," je razložil Krek. Pojasnil je, da bi bilo najbolj nevarno, če bi prišel sev, pred katerim cepivo ne zaščiti, in poudaril, da je treba zato v DSO še naprej upoštevati in zaostrovati ukrepe.