Na mizi predlog svetovalne skupine o nošenju mask v zaprtih prostorih

V ponedeljek so sicer začele veljati nekatere sprostitve protikoronskih omejitev, že takoj ob uveljavitvi sproščanja pa so se oglasili tudi v strokovni skupini. Vladi predlagajo, da osebam, ki so cepljene ali so prebolele covid-19, po vrnitvi iz držav, ki so na rdečem ali temnordečem seznamu, ne bi bilo treba v karanteno. Še naprej pa bi ta ukrep veljal za tiste, ki novega koronavirusa niso preboleli ali niso cepljeni, je povedala vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar.