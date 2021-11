Na Nizozemskem prvi primer omikrona že 19. novembra

Trenutno preučujejo stike okuženih z omikronom, da bi lahko ugotovili razsežnost širjenja te različice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do sedaj so menili, da so prve primere nove različice potrdili pri 14 potnikih iz Južne Afrike, ki so v Amsterdam prispeli v petek, 26. novembra.

Za zdaj ni znano, ali sta bili osebi, pri katerih so še potrdili omikron, tudi v Južni Afriki. Oblasti so ju obvestile o odkritju, začeli so tudi iskati vse stike. "V prihodnje bomo izvedli različne študije glede razširjenosti omikrona na Nizozemskem," so še sporočili iz RIVM. Pri tem bodo znova preučili tudi starejše vzorce testov. Na Nizozemskem so doslej potrdili 16 primerov omikrona, kar je največ v Evropski uniji.

V Angliji ob novih primerih omikrona znova obvezne maske

V Angliji so od danes znova obvezne maske v trgovinah in javnem prevozu. Za zaostritev ukrepov so se odločili zaradi pojava nove koronavirusne različice omikron. Do sedaj so v Veliki Britaniji potrdili 14 primerov te različice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Angliji je doslej veljalo, da so maske obvezne le na londonski podzemni železnici in v nekaterih trgovinah. Po novem pa so med drugim potrebne tudi v trgovinah, nakupovalnih središčih, v poštnih poslovalnicah in v frizerskih salonih. Škotska, Wales in Severna Irska imajo svoja pravila, kjer so bile maske na javnem prevozu in v veliko zaprtih prostorih obvezne že prej.