Na Nizozemskem že tretja noč protestov in izgredov

Tudi včerajšnji dan na Nizozemskem ni minil brez večjih incidentov. Protestniki, nasprotniki ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa, so zavzeli ulice več mest, zgodil se je tudi spopad s policijo. Toda novi izbruhi in izgredi so bili vendarle nekoliko manj nasilni kot prejšnji dve noči v Rotterdamu in Haagu.

Protestniki so v mestih Groningen in Leeuwarden na severu, v Enschedeju na vzhodu in Tilburgu na jugu uporabljali pirotehnične izdelke in uničevali lastnino. V Leeuwardnu je bila začasno prekinjena nogometna tekma, potem ko so navijači, ki zaradi omejitev nimajo dostopa na tekme, na igrišče metali petarde.

Tudi tokrat je policija več ljudi pridržala. Med drugim so zaradi nasilja aretirali pet izgrednikov v središču mesta Enschede blizu nemške meje, v Rotterdamu pa so jih prijeli 26, ker so prav tako med polčasom nogometne tekme policijo obmetavali s pirotehničnimi sredstvi, smetnjaki in drugimi predmeti. Skupno je bilo v zadnjih dneh na protestih proti najnovejšim omejitvam v javnem življenju po navedbah policije in lokalnih medijev pridržanih že 130 ljudi.

Najnovejši protesti sicer sledijo dvema dnevoma nasilja. Nemiri so se v petek zvečer začeli v Rotterdamu, kjer je policija zaradi nasilja tudi streljala na množico. Policija je ob tem ranila štiri osebe, ki so še vedno v bolnišnični oskrbi, so sporočile oblasti. Nasprotniki ukrepov pa so se v soboto zbrali v Haagu. Policija, ki so jo izgredniki obmetavali s pirotehničnimi sredstvi in kamni, obenem pa so zažigali kolesa in avtomobile, je takrat uporabila vodne topove, v Rotterdamu pa je celo streljala.

Na Nizozemskem je začelo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer pred dobrim tednom dni veljati tritedensko delno zaprtje javnega življenja s strogimi omejitvami glede delovanja restavracij in trgovin ter športnih dogodkov.