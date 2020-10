Na novem koronskem zemljevidu EU skoraj ni zelenih držav

Ministri EU so dogovor o omenjenem zemljevidu sprejeli v torek, pri čemer so sicer bistveno razvodenili osnovni predlog Evropske komisije, veliko vprašanj pa še naprej ostaja odprtih. Od četrtka je ta zemljevid objavljen na spletni strani Centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

ECDC pripravlja in tedensko osvežuje zemljevid, in sicer na osnovi podatkov o številu novih primerov na 100.000 prebivalcev v minulih 14 dneh oziroma t. i. 14-dnevni incidenci, številu testov na 100.000 prebivalcev v minulem tednu in o odstotku pozitivnih testov v minulem tednu, ki mu jih posredujejo države članice.

A zelene barve na njem že ob prvi objavi skorajda ni videti. Tako so namreč v večini pobarvane le še regije na Norveškem – ta sicer ni članica EU, je pa del Evropskega gospodarskega prostora (EGP) -, Finskem in v Grčiji. Tudi oranžne ni več veliko – od večjih držav je takšna le še Italija, poleg nje pa še Ciper, Estonija, Litva in Latvija. Več kot polovica Evrope oziroma 17 od skupno 31 zajetih držav, tudi Slovenija, je tako povsem ali večinoma rdečih.

Zelene so sicer regije, kjer je 14-dnevna incidenca nižja od 25 in stopnja pozitivnih testov manj kot štiriodstotna. Oranžna so območja, kjer je 14-dnevna incidenca nižja od 50, a je stopnja pozitivnih testov štiriodstotna ali višja, ali če je 14-dnevna incidenca med 25 in 150 ter je stopnja pozitivnih testov manj kot štiriodstotna. Rdeča so območja, kjer je 14-dnevna incidenca 50 ali več, stopnja pozitivnih testov pa bo štiriodstotna ali višja ali če 14-dnevna incidenca presega 150. Siva so območja, za katera ni zadostnih podatkov ali kjer testirajo manj kot 300 na 100.000 prebivalcev v minulem tednu – tako so na primer obarvane regije v Nemčiji, Avstriji, na Švedskem, Danskem in Islandiji, ki je članica EGP. Nemška tiskovna agencija dpa vsaj za Nemčijo pojasnjuje, da je siva barva posledica zaenkrat pomanjkljivih podatkov glede testiranj.

Za potovanja na zelena območja ali z njih omejitev ne sme biti. Za potnike z oranžnih ali rdečih območij pa države lahko zahtevajo test po prihodu, ki ga lahko nadomesti tudi test, izveden pred prihodom oziroma karanteno. Članice bodo vzajemno priznavale teste, izvedene v EU. Čeprav je komisija predlagala, naj bo prednostni ukrep testiranje, ne karantena, bodo imele članice pri tem proste roke. Priporočilo določa le, da naj bodo ukrepi za oranžna območja sorazmerno z epidemiološkimi razmerami manj strogi od ukrepov za rdeča.

Države lahko od oseb, ki vstopajo na njihovo ozemlje, zahtevajo tudi izpolnitev obrazca o določitvi lokacije potnika (passenger locator form). To na primer zahteva Belgija. Načrtuje se tudi oblikovanje enotnega evropskega obrazca za določitev lokacije potnika.

Poleg glavnega zemljevida, kjer barve regij temeljijo na kombinaciji kriterijev, je sicer ECDC objavilše tri zemljevide, na katerih so regije različno obarvane glede na posamezne kriterije – 14-dnevno incidenco, število opravljenih testov in delež pozitivnih testov. Na zemljevidu, ki kaže 14-dnevno incidenco, zelene barve sploh ni več, medtem ko je na drugem, ki odraža število opravljenih testiranj na 100.000 prebivalcev, poleg sive le še zelena barva – to pomeni, da je v tednu dni opravljenih več kot 300 testov na 100.000 prebivalcev. Tretji zemljevid, ki kaže delež pozitivnih testov, je večinoma oranžen, kar pomeni več kot štiri odstotke pozitivnih testov. Oranžna je tudi Slovenija.