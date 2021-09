Na novem zemljevidu ECDC celotna Slovenija obarvana rdeče

Epidemiološke razmere v Evropi se ob koncu poletja hitro slabšajo in na zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je vse več držav in regij obarvanih rdeče. Med njimi tudi Slovenija, ki je bila še pretekli teden oranžna, pred tremi tedni pa je vzhodna polovica države še vztrajala v zelenem.

Od sosednjih držav virus še vedno najbolje krotijo na Madžarskem, ki ostaja zelena. V Avstriji prevladuje oranžna, a je tudi rdeče vse več, podobno je tudi v Italiji. Tam se je oranžno obarvala tudi zadnja "zelena enklava", Molise. Rdeč je vzhodni, panonski del Hrvaške, medtem ko primorski ostaja oranžen. Pordeli sta Nizozemska in skoraj celotna Belgija, v Nemčiji v oranžnem vztrajajo le še na vzhodu, kjer je rdeče le območje Berlina, nič kaj spodbudne pa niso epidemiološke razmere na severu in jugu države.

Konec dopustov, vrnitev otrok v šole, začetek hladnejših mesecev, močno kužen delta sev in nizka precepljenost pomenijo, da se bo število okužb še stopnjevalo. Na Institutu Jožef Stefan (IJS) tako napovedujejo, da bo Slovenija že čez dva tedna izpolnila pogoje za temni rdečo fazo. Kot ugotavljajo v zadnji, v torek objavljeni projekciji, epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 13 dni, a se bo ta septembra predvidoma močno skrajšal.

"Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah. Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni," so zapisali. Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, tako izpostavljajo na institutu, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni.