Na Novi Zelandiji odkrili vir novih okužb, v Avstraliji največ okužb do zdaj

Samo v Novem Južnem Walesu so potrdili 681 novih okužb, za posledicami covida je umrl starejši moški. Na območju avstralske prestolnice Canberra so potrdili še 16 okužb, v zvezni državi Viktorija pa 57, kar je še enkrat več kot dan prej. Pri tem so v Viktoriji okužbo potrdili pri 44 osebah, ki so bile zaradi stika z okuženim v karanteni, je pojasnil premier Viktorije Daniel Andrews .

Čeprav se 57 sliši veliko, je Andrews opozoril, da so večino okužb potrdili pri osebah, ki so že bile v izolaciji, to pa po njegovem pomeni, da sistem sledenja stikom deluje. V več delih Avstralije veljajo strogi omejitveni ukrepi. Premierka Novega Južnega Walesa Gladys Berejiklian je sporočila, da bodo zaprtje, ki ponekod traja že sedem mesecev, na več območjih najverjetneje podaljšali do najmanj 28. avgusta.

V Novem Južnem Walesu so medtem v zadnjem dnevu cepili rekordnih 110.000 ljudi. Doslej so tudi z najmanj enim odmerkom cepili 53 odstotkov prebivalstva, 28 odstotkov pa jih je v celoti zaščitenih.

Avstralija je dolgo veljala za eno bolj uspešnih zgodb v pandemiji covida-19, saj jim je okužbo uspelo hitro zajeziti s strogimi ukrepi. S pojavom koronavirusne različice delta so se razmere zaostrile. V državi je doslej vse priporočljive odmerke prejelo 27,5 odstotka starejših od 16 let. Skupno pa so v Avstraliji potrdili 40.700 okužb, umrlo je okoli 970 bolnikov s covidom.

Na Novi Zelandiji odkrili vir novih okužb

Pri moškemu so v nedeljo potrdili koronavirusno različico delta, ki so jo genetsko povezali z Avstralijo. Ker moški ni potoval v Avstralijo, so oblasti pospešeno iskale pravi vir okužbe, da bi tako lažje izsledile vse morebitne stike. Kot najverjetnejši vir so sedaj označili osebo, ki je prišla iz Sydneyja 7. avgusta. Okužbo pri tej osebi so namreč potrdili po dveh dnevih v karanteni, kasneje pa so jo odpeljali v bolnišnico.