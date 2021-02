Na Novi Zelandiji odobrili prvo cepivo proti covidu-19, v Mehiki Sputnik V

"V naboru bomo imeli novo cepivo, varno in 91,8-odstotno učinkovito," je tvitnil mehiški strokovnjak za pandemijo Hugo Lopez-Gatellin se skliceval na študijo v znanstveni reviji The Lancet. Po navedbah proizvajalca so Sputnik V doslej odobrili v 15 državah po svetu.

Mehika je prejšnji teden po številu smrtnih žrtev covida-19 prehitela Indijo in je na tretjem mestu na svetu. Mehiško ministrstvo za zdravje je v torek sporočilo, da je doslej umrlo nekaj manj kot 160.000 covidnih bolnikov, potrdili so več kot 1,87 milijona okužb z novim koronavirusom.

Po drugi strani je Nova Zelandija med državami, ki veljajo za zgled v boju proti novemu koronavirusu. Doslej so tam potrdili le okoli 2000 okužb, večinoma uvoženih, v povezavi s covidom-19 pa je umrlo 25 ljudi.

Pristojna novozelandska agencija Medsafe je za še učinkovitejši boj proti pandemiji danes pogojno odobrila prvo cepivo proti covidu-19. Pristojne nacionalne oblasti so prižgale zeleno luč cepivu Pfizerja in BioNTecha, kampanja cepljenja naj bi se začela aprila. Najprej naj bi cepili zaposlene na mejnih prehodih in v ključni infrastrukturi, kasneje pa še preostalo prebivalstvo.

"Cepljenje je ključen naslednji korak pri našem odzivanju na virus," je po pogojni odobritvi cepiva poudaril generalni direktor novozelandske agencije za javno zdravje Ashley Bloomfield. "Čaka nas še veliko dela, nismo še končali, a pogojna odobritev cepiva Pfizerja in BioNTecha je pomemben mejnik,"je dodal.