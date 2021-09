Na Novi Zelandiji znova odpirajo trgovine in šole

Z izjemo milijonske metropole Auckland, ki je žarišče trenutnega izbruha okužb, bodo na Novi Zelandiji spet odprli trgovine in šole. Še naprej pa bo v notranjosti prostorov obvezna nošnja zaščitnih mask. Poleg tega je v notranjih prostorih dovoljeno zbiranje do 50 oseb, na prostem do sto.

Nova Zelandija velja za vzor v boju proti novemu koronavirusu. Doslej so v državi potrdili 3800 okužb, umrlo je 27 covidnih bolnikov. V državi s približno petimi milijoni prebivalcev je sicer proti covidu-19 za zdaj polno cepljenih le okoli 25 odstotkov ljudi.