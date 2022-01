Na Novi Zelandiji dodatni ukrepi, premierka odpovedala svojo poroko

Nova Zelandija je znova uvedla omejevalne ukrepe zaradi pojava in strahu pred širjenjem nove koronavirusne različice. Ob tem je premierka Jacinda Ardern napovedala obvezno nošenje mask in omejitev večjih zbiranj ter sporočila, da je zaradi ukrepov odpovedala tudi svojo poroko.

Nova Zelandija tako od danes uvaja ponovno obvezno nošenje mask v trgovinah in na javnem prevozu ter omejuje zbiranje na 100 polno cepljenih oseb v zaprtih prostorih – restavracijah, barih ter na dogodkih, kot so poroke. Vlada se je za to potezo odločila zaradi devetih novih okužb, ki so pokazale na lokalni prenos nove različice, za katero vemo, da ne povzroča težjega poteka bolezni, se pa zelo hitro širi. Gre za družino, ki se je v Nelson na južnem otoku vrnila po udeležbi na poroki v Aucklandu na severnem otoku. Družinski člani in stevardese z letala, s katerim so potovali, so po bili prihodu domov pozitivni na novi koronavirus.

icon-expand Jacinda Ardern je sporočila nove ukrepe in dodala, da je zaradi širjenja nove različice odpovedala tudi svojo poroko. FOTO: AP

Predsednica vlade je na tiskovni konferenci, kjer je predstavila nove ukrepe, dejala, da ukrepi ne predpisujejo popolne omejitve javnega življenja in da bodo ljudje še vedno lahko obiskovali družine in prijatelje ter potovali po državi, omejujejo se le večja druženja. Nato je še pojasnila, da bo odpovedala tudi svojo poroko in da ji je žal za vse, ki so doživeli podobno zgodbo. Na vprašanje, kako se počuti glede odpovedi, je dejala: "Takšno je pač življenje." Dodala je še, da njeno ni nič drugačno od tisoče drugih Novozelandcev, da mora tudi ona spoštovati ukrepe in da je mnoge epidemija postavila pred še težje preizkušnje.

icon-expand Nova Zelandija je že od pojava prvih primerov okužbe z novim koronavirusom uvedla stroge omejevalne ukrepe. FOTO: Dreamstime

Nova Zelandija pa je že od začetka pandemije uvedla stroge omejevalne ukrepe, s čimer so preprečili veliko smrti. Bila je ena prvih držav na svetu, ki je zaprla svoje meje in se večjim izbruhom izognila z ukrepi. Od pojava različice delta pa se je Ardernova zavzemala za cepljenje. Okoli 94 odstotkov prebivalstva, starejšega od 12 let, je polno cepljenih, 56 odstotkov pa jih je že prejelo poživitveni odmerek. Lani je država predstavila načrt ponovnega postopnega odpiranja meja. Tuji potniki, zadnji na seznamu, bodo tako od 30. aprila lahko znova vstopali v državo. Nova Zelandija je od izbruha epidemije zabeležila 15.104 primerov okužb z novim koronavirusom in 52 smrti ljudi s covidom-19.