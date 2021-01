Prvi dan novega leta zabeležili 388 okužb z novim koronavirusom

V Sloveniji so na novoletni dan opravili 1.419 PCR testov, pozitivnih je bilo 362. Prav tako so opravili 172 HAT testov, od katerih je bilo pozitivnih 26. Skupno so tako potrdili 388 novih okužb.

