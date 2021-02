Na Obalo le v nujnih primerih: regija od danes spet v rdečem

Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, je prehajanje med obalno-kraško regijo in drugimi regijami med drugim dovoljeno z dokazilom o cepljenju oziroma pozitivnim ali negativnim rezultatom testa na koronavirus in za prebolevnike. Posameznik mora obenem imeti s seboj dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja ene od 12 izjem, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.