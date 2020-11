Na oddaljenem Vanuatuju potrdili prvi primer novega koronavirusa

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je do zdaj v ZDA z novim koronavirusom skupaj okužilo 10,2 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 240.000.

CNN in drugi mediji navajajo podatke organizacije COVID Tracking Project, ki je v torek poročala o 61.946 hospitalizacijah, kar je 2024 več, kot je bil dozdajšnji rekord na vrhuncu prvega vala pandemije 15. aprila. V ZDA v bolnišnice sprejemajo povprečno po 1661 pacientov s covidom-19 na dan. Stopnja pozitivnih testov na novi koronavirus se je v ZDA od 5. avgusta podvojila na povprečje 8,3 odstotka.

V Ohiu so v torek našteli 6508 novih primerov okužbe, v Wisconsinu 7000, in tam imajo kar 36-odstotno stopnjo pozitivnih testov. Arizona je imela v torek 3434 novih okužb, Kalifornija v ponedeljek 8000, okužbe in hospitalizacije pa med drugim naraščajo tudi v Oklahomi, Minnesoti, Teksasu, Montani, Nebraski, Severni Dakoti in Utahu.

Drugi val se približuje tudi državi in mestu New York, ki sta čez poletje pandemijo spravila pod nadzor. Newyorški guverner Andrew Cuomo je v torek poročal o 3965 pozitivnih testih, kar je 3,09 odstotka vseh opravljenih testov na dan. V bolnišnicah je 1548 ljudi, v torek pa je umrlo 32 ljudi.

V primerjavi z ostalimi deli ZDA to ni tako hudo, a je imel New York čez poletje le okrog odstotek pozitivnih testov na dan, ko je prav tako na dan umrlo manj kot po deset ljudi. V sosednjem New Jerseyju so v torek poročali o 3877 novih okužbah. V mestu New York župan Bill de Blasio opozarja, da je drugi val pred vrati, saj so v prejšnjem tednu imeli tri dni s po več kot 600 okužbami na dan, v nedeljo jih je bilo 700, v ponedeljek 779 in v torek 795.

V torek sta bila pozitivna 2,31 odstotka testov, kar je manj od državnega povprečja. Sedemdnevno povprečje za mesto je zdaj 2,21 odstotka, in de Blasio pravi, da bo z rastjo sedemdnevnega povprečja na tri odstotke v mestu uradno nastopil drugi val pandemije.