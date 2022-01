Na onkološkem inštitutu primorani v zmanjševanje onkološke dejavnosti

Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, so bili "zaradi slabšanja epidemiološke situacije v državi in vse večje zasedenosti covidnih postelj v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in tudi v drugih covidnih bolnišnicah na onkološkem inštitutu prisiljeni v vzpostavitev rdeče cone" za svoje hospitalizirane bolnike, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom.

Skladno s predhodnimi načrti so jo organizirali na kirurškem oddelku E1, zaradi česar so morali preseliti nekaj ambulant. V tem trenutku je že okrnjena kirurška dejavnost, ob večji odsotnosti zaposlenih in širjenju posteljnih kapacitet za covidne bolnike pa bodo najverjetneje okrnjene še ostale dejavnosti.

"Situacijo bomo skrbno spremljali in sproti sprejemali potrebne ukrepe," so napovedali. Bolnike in njihove svojce ob tem pozivajo, naj čim bolj skrbijo zase in upoštevajo vse priporočene epidemiološke ukrepe.

Njihovo sporočilo za širšo javnost je, da je skrajni čas, da kot družba premislimo o svojih vrednotah, odgovornosti drug do drugega in solidarnosti. "Vsi se moramo skupaj boriti proti virusu, če želimo zaščititi naše najranljivejše, med katere sodijo bolniki z rakom. Zato, prosimo, spoštujte ukrepe in se odločite za cepljenje. Iskreno verjamemo, da znamo stopiti skupaj, da bi se čim prej prebili skozi ta peti val epidemije covida-19," so še zapisali.