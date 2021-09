Na osnovni šoli Brežice v karanteni 31 učiteljev

Kot je pojasnila ravnateljica Osnovne šole Brežice mag. Marija Lubšina Novak , so imeli zadnji dan pred začetkom pouka učitelji in vodstvo OŠ Brežice v zbornici še zadnjo konferenco pred začetkom šolskega leta.

Zvečer je ena od prisotnih učiteljic, ki je sicer cepljena, sporočila, da se slabo počuti, in izkazalo se je, da je pozitivna na novi koronavirus. V karanteni je zdaj 31 učiteljev, ki se sicer testirajo, na delovnem mestu pa so cepljeni in prebolevniki. Vse osebe v karanteni se dobro počutijo in učni proces vodijo na daljavo, pošiljajo gradiva itd., da učni proces teče nemoteno, je še povedala ravnateljica.

Danes v Sloveniji potrdili 877 novih okužb