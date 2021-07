Na Otoku odpravljajo ukrepe proti koronavirusu, polnoč pozdravili s praznovanji

Peneče vino, konfeti, odštevanje do polnoči – ne, ni silvestrovo, vendar pa bi za prebivalce Velike Britanije lahko tudi bilo. Od danes namreč v Angliji ohranjanje medsebojne razdalje in nošenje zaščitnih mask nista več obvezna, odpravili pa so tudi številne omejitve glede praznovanj in množičnih dogodkov. Po 17 mesecih praznih plesišč so se znova odprli tudi nočni klubi in diskoteke.

Nočni klub The Piano Works v Londonu je "dan svobode" začel z odštevanjem do polnoči, ko so člani osebja prerezali trak na plesišču in strankam postregli z brezplačnim proseccom, poroča AP News. "Mislim, da bo to najbolj čaroben trenutek, ko se bomo ljudje, ki ves ta čas nismo mogli plesati in peti, ob polnoči vrnili k temu, kar imamo radi," je še pred sprostitvijo omejitev dejala Daisy Robb, vodja prodaje v klubu.