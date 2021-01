Na Otoku začeli cepljenje proti covidu-19 s cepivom Astrazenece

Konec tedna bodo ostale odmerke poslali v stotine domov za starejše po vsej Veliki Britaniji, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravstveno in socialno oskrbo. Brian Pinker , sicer upokojeni vodja vzdrževalne službe, ki zaradi bolezni ledvic že vrsto let hodi na dializo, je dejal, da je "res ponosen, da je bilo cepivo razvito v Oxfordu" . Dodal je, da se resnično veseli, da bosta z ženo letos praznovala 48. obletnico poroke.

Z uporabo cepiva, ki ga je farmacevtsko podjetje AstraZeneca pripravilo v sodelovanju z britansko univerzo Oxford, je v ponedeljek pričelo šest bolnišničnih skladov, in sicer v Oxfordu, Londonu, Sussexu, Lancashiru in Warwickshiru. Na voljo imajo 530.000 odmerkov, poroča BBC .

Britanski minister za zdravje Matt Hancockje začetek cepljenja z drugim cepivom na Otoku označil za ključni trenutek v boju Združenega kraljestva proti novemu koronavirusu. "Pred nami bo nekaj težkih tednov, vendar je to izhod,"je dejal in pojasnil, da bodo s cepljenjem zajezili širjenje okužb in posledično lahko pričeli s sproščanjem strogih epidemioloških ukrepov.

Premier Boris Johnson je na drugi strani napovedal morebitno dodatno zaostrovanje ukrepov, saj se v Angliji širi nova različica virusa, ki je dokazano veliko bolj nalezljiva. Novi sev koronavirusa so potrdili že tudi v več evropskih državah, prvi primer so zasledili tudi v ZDA.

Velika Britanija uporabo cepiva Astazenece odobrila prejšnji teden

Kot prva na svetu je Britanska agencija za zdravila uporabo cepiva Astazenece odobrila prejšnji teden. Britance sicer s cepivom Pfizerja in BioNTecha cepijo od začetka decembra, prejelo ga je že več kot milijon ljudi. Prva oseba, ki so jo cepili 8. decembra, je bila Margaret Keenan, zdaj pa je že prejela tudi drugi odmerek, še poroča BBC.