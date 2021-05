Na Otoku začeli prvo raziskavo poživitvenih odmerkov cepiva proti covidu-19

V okviru raziskave bodo testirali sedem cepiv in preverili, katera od njih bi lahko uspešno uporabili v predvideni jesenski fazi poživitvenega cepljenja. Preverjali bodo učinkovitost poživitvenih odmerkov proti okužbi z indijsko, britansko in južnoafriško različico novega koronavirusa. Strokovnjaki verjamejo, da se bo vseh sedem testiranih cepiv izkazalo za učinkovita.

V klinični študiji, ki bo stekla v začetku junija in naj bi stala skoraj 20 milijonov funtov, bo sodelovalo skoraj 2900 ljudi, starejših od 30 let, ki so bili s prvim odmerkom cepiv Pfizerja in BioNTecha ali AstraZenece cepljeni v decembru ali januarju. Pri poživitvenih odmerkih bodo medtem uporabili cepiva proizvajalcev Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novax, Jenssen oziroma Johnson & Johnson, Valneva in Curevax. Pri treh od njih bodo uporabili le polovične odmerke.