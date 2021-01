Na Otoku zaostrovanje ukrepov, december za ZDA najbolj smrtonosen mesec

Napovedal je še, da bodo vsi oskrbovanci domov in njihovi negovalci, vsi starejši od 70 let, vsi zdravstveni delavci na področju oskrbe in socialnega varstva ter vsi, ki spadajo v ranljive skupine do sredine februarja dobili en odmerek cepiva.

Ob napovedi zapiranja je Johnson dejal, da so bolnišnice pod "večjim pritiskom kot kadar koli od začetka pandemije" . Ljudem je naročil, naj ne zapuščajo domov, razen v primeru peščice izjem, kot so zdravstvene potrebe, nakupovanje hrane, gibanje in delo, ki ga ni mogoče opravljati doma.

Premier Boris Johnson je ob tem opozoril, da bodo prihodnji tedni "najtežji do zdaj". Strožji ukrepi so v veljavo stopili po tem, ko je Združeno kraljestvo v ponedeljek poročalo o novem najvišjem številu dnevnih okužb, potrdili so 58.784 primerov. Hkrati so poročali o novih 407 smrtnih primerih v 28 dneh po pozitivnem testu.

Anglija je opolnoči začela z novim obdobjem "lockdowna" oziroma ustavitve javnega življenja. Za večino učencev v Angliji, na Škotskem in Walesu bodo šole zaprte, Severna Irska pa bo imela "daljše obdobje učenja na daljavo". Za Anglijo naj bi nova pravila veljala vsaj do sredine februarja, na škotskem pa bodo o njih ponovno odločali konec januarja.

V ponedeljek je škotska premierka Nicola Sturgeon izdala ukaz za ustavitev javnega življenja na Škotskem, ki je začel veljati ob polnoči in bo trajal vse do konca januarja. V skladu z njihovim "lockdownmom" bodo zaprte vse šole in bogoslužni prostori, prepovedane so tudi skupinske vadbe.

"Ne pretiravam, če rečem, da me trenutna situacija skrbi bolj, kot me je kadar koli od marca lani,"je dejala Sturgeonova.

December za ZDA najbolj smrtonosen mesec v pandemiji covida-19

Za covidom-19 je decembra umrlo 78.000 Američanov, kar je največ v enem mesecu doslej od začetka pandemije koronavirusa v marcu. Do sinoči se je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom v ZDA skupno okužilo več kot 20,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 353.000.

Strokovnjaki opozarjajo, da bo januar še hujši, ne glede na to, da že poteka cepljenje proti koronavirusu. Do ponedeljka so v ZDA cepili 4,6 milijona ljudi, prav tako v ponedeljek pa so začeli cepljeni dobivati že drugo dozo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech.

V tednu do 3. januarja je umrlo 18.400 ljudi, na novo pa so potrdili 1,5 milijona okužb. To je 16,5 odstotka več kot teden prej in kljub dejstvu, da je bilo testiranje za nekaj časa zmanjšano zaradi praznikov. Za covidom-19 se po bolnišnicah v ZDA zdravi 126.000 ljudi, kar je 25 odstotkov več kot pred mesecem dni. Kljub pozivom, naj ne potujejo, pa je v nedeljo z letali potovalo 1,3 milijona ljudi, kar je največ od marca.

Največ novih primerov okužb na prebivalca so prejšnji teden potrdili v Arizoni, Tennesseeju in Južni Karolini, največ mrtvih glede na število prebivalcev pa v Kansasu, Wyomingu in Novi Mehiki. V minulem tednu je bilo v ZDA povprečno na dan pozitivnih 13,6 odstotka testov po ZDA. Največ, kar 64 odstotkov v Iowi, 56 odstotkov v Idahu in 47 odstotkov v Alabami.

New York je doletela nesreča prve potrjenje okužbe z novim sevom koronavirusa, ki so ga najprej zaznali v Veliki Britaniji. Guverner Andrew Cuomo je dejal, da gre za moškega v 60. letih iz okolice Albanyja, ki ni potoval, kar pomeni, da je novi sev že udomačen tudi v ZDA. Potrdili so ga že prej v Koloradu, Kaliforniji in na Floridi. New York je izvedel doslej 5000 testov za ta novi sev in doslej odkril le enega. Okuženi moški dobro okreva.