Na Pagu se je okužilo 12 tujih maturantov: stroka svari, sosedje ostajajo gluhi

Na hrvaškem otoku Pagu, ki 'slovi' po razvpitih zabavah in živahnem nočnem življenju, še posebej v tamkajšnjih Zrćah, se je z novim koronavirusom okužilo deset nemških maturantov, piše nemški T-online.de. Tamkajšnje zdravstvene oblasti so v mestu Göppingen, severno od Stuttgarda, namreč odkrile novo žarišče. Virus naj bi tja 'zanesli' prav mladi maturantje, ki so se okuženi vrnili z dopusta na Hrvaškem.

Kot je sporočila predstavnica Göppingena, so sprva odkrili devet primerov, naknadno so potrdili še desetega. Večina okuženih maturantov ima simptome, podobne gripi, poročajo o respiratornih težavah - denimo težkem dihanju, ter izgubi okusa. "Vsi so v samoizolaciji," je dodala predstavnica.

Vsi so prve simptome pričeli opažati šele po povratku domov. Na Hrvaškem jih je sicer dopustovalo 15, za 50 ljudi, ki so bili z njimi v stiku, pa so nemške oblasti zdaj odredile 14-dnevno karanteno.

Potovali so s turistično agencijo, ki se ukvarja s tako imenovanimi 'parti potovanji' - organizirajo izlete oziroma potovanja v kraje, še posebej znane po zabavah.