Na pediatrični kliniki pet otrok z večorganskim vnetnim sindromom

O trenutnih covidnih razmerah na ljubljanski pediatrični kliniki sta na današnji izjavi za javnost spregovorila strokovni direktor klinike Marko Pokorn in predstojnica kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo Lidija Kitanovski.

Slednja je poudarila, da rak pri otrocih terja pravočasno diagnostiko in zdravljenje, zato morebitne odložitve niso zaželene. Ob začetku epidemije so vzpostavili učinkovit način delovanja, ki jim je omogočal nemoteno zdravljenje otrok z rakom. Vzpostavili so t. i. rdečo cono, v njej pa so do zdaj zdravili okoli 25 otrok. Gre za mladostnike, ki so se v času zdravljenja raka okužili še z novim koronavirusom. Zaznali so tudi primer dolgotrajne okužbe, ko se zaradi oslabljenega imunskega sistema bolnik ni mogel znebiti okužbe.

Hujši primer so zabeležili pri mladem odraslem, ki so ga na prošnjo kolegov internistov zdravili na pediatrični kliniki, je povedala Lidija Kitanovski. Decembra 2020 se je ta oseba poleg raka soočila še z okužbo z novim koronavirusom, zdravljenje pa je potekalo kar pol leta.

Pokorn je pojasnil, da je zaradi širjenja omikrona močno naraslo število okužb v otroški populaciji. Trenutno je na kliniki hospitaliziranih več otrok s covidom-19 kot v prejšnjih valih, zato so morali povečati posteljne kapacitete. Največkrat v bolnišnici pristanejo novorojenčki, pri katerih se ob okužbi pojavi visoka telesna temperatura in se slabše hranijo.

“Omikron je sicer nekoliko blažji od delte. Ker pa je otrok, ki se okužijo, več, je tudi hospitaliziranih zaradi covida več,” je dodal Pokorn.

Otroke s covidom-19 v bolnišnico sprejmejo tudi zaradi vnetja zgornjih dihal, vročinskih krčev in večorganskega vnetnega sindroma. Takšnih bolnikov imajo trenutno na kliniki pet.