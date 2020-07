Na Počivalškovem ministrstvu s koronavirusom okuženi trije uslužbenci

Z Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo so sporočili, da so v zadnjih dveh tednih potrdili okužbe pri treh tamkajšnjih javnih uslužbencih. Vsem je bila odrejena samoizolacija. Mladi zdravnik iz SB Novo mesto pa se je okužil pri obravnavi pacientke iz Brežic. Zdravnik je bil sicer vse od prihoda v novomeško bolnišnico, kjer je poiskal pomoč zaradi suma okužbe s koronavirusom, v izolacijski sobi, kljub temu so vsem zaposlenim odvzeli bris, osebje, ki je bilo z njim v stiku (skupno okoli 30 ljudi), pa bo moralo v 14-dnevno karanteno.

icon-expand Od pojava epidemije so bile na MGRT potrjene štiri okužbe s covidom-19. FOTO: Aljoša Kravanja Da so se v zadnjih dveh tednih z novim koronavirusom okužili trije uslužbenci na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo (MGRT), ki ga vodi Zdravko Počivalšek, nam je potrdila tamkajšnja predstavnica za stike z javnostjo Kaja Šindič. Že v začetku epidemije so tam zabeležili eno okužbo. "Od pojava epidemije so bile torej na MGRT potrjene štiri okužbe s covidom-19," je sporočila Šindičeva. Dodala je, da podatki veljajo "za ministrstvo, ne pa tudi za organe v sestavi in izvajalske organizacije, od katerih nismo prejeli informacij o okužbah". Vsem štirim osebam je bila sicer ob potrditvi okužbe s koronavirusom odrejena samoizolacija, je še povedala. Novomeški zdravnik se je okužil pri pacientki Medtem portal DolenjskaNews poroča, da se je mladi zdravnik, ki dela v Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto okužil pri obravnavi pacientke iz Brežic. Okuženi zaposleni namreč živi v Novem mestu, dela pa v urgentnem centru SB Brežice. Zdravnik je bil sicer že nekaj časa na dopustu, so poročali v oddaji 24UR ZVEČER. V brežiški bolnišnici ukrepov niso sprejemali, v SB Novo mesto pa so morali popolnoma reorganizirati delo. Mladi zdravnik se je sicer okužil med oskrbo okužene pacientke, poroča dolenjski portal. Sam naj ne bi vedel, da je pacientka okužena. Ko se je pričel slabo počutiti, je odšel na odvzem brisa. Vse od takrat je bil v samoizolaciji. V bolnišnici so pacientu vzeli tri brise zaradi suma na koronavirus in vsi so bili negativni. Ker pa je bilo njegovo zdravstveno stanje še naprej slabo, prav tako je kazal vse znake okužbe, so danes še enkrat ponovili test, ki pa je potrdil okužbo. "Klinična slika je bila zelo sumljiva, zato smo ponovili test," je za 24UR ZVEČER ob tem dejal strokovni direktor SB Novo mesto Milivoj Piletič. Osebje, ki je bilo z njim v stiku (skupno 30 ljudi), je zdaj moralo v 14-dnevno samoizolacijo, prav tako bodo sestre na oddelku najverjetneje delale 12-urni turnus. Strokovni direktor SB Novo mestoje še povedal, da bodo zdaj spremljali njihovo klinično sliko. Kot dodaja, pa imajo seveda zdaj težave s kadrov, sploh ker je tudi čas dopustov. "Vendar pa se bomo organizirali - danes smo sprejeli ukrepe, jutri zjutraj bomo organizirali krizni sestanek, kjer se bom odločalo o naslednjih korakih." Bolnika so sicer že včeraj prepeljali na infekcijsko kliniko v Ljubljano, še piše dolenjski spletni portal.