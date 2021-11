Slovenski vojaki bodo pomagali pri zdravljenju in negi pacientov

Kot so v sporočilu za javnost zapisali po dopisni seji vlade, se Slovenija sooča s hitrim porastom števila hospitaliziranih zaradi covida-19, kar pomembno vpliva na obremenitve zdravstvenih delavcev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, še posebej v bolnišnicah. Pri tem se Ministrstvo za zdravje sooča s pomanjkanjem ustrezno usposobljenega kadra za zdravljenje in nego pacientov.

Na osnovi izvedene analize razpoložljivih virov in izkazanih potreb Ministrstva za zdravje bo Slovenska vojska zagotovila pomoč javnim zdravstvenim zavodom pri zdravljenju in negi pacientov z aktiviranjem zmogljivosti vojaške zdravstvene enote, ki ima ustrezno usposobljen zdravstveni kader. Vzpostavila bo štiri skupine za pomoč, v vsaki bo do pet oseb, in sicer diplomirana medicinska sestra ali zdravstvenik, zdravstveni tehnik, vojaški bolničar in dva bojna reševalca.

Tako strukturo lahko Slovenska vojska zagotavlja na dolgi rok, če so skupine razporejene po zdravstvenih ustanovah, so zapisali na obrambnem ministrstvu.