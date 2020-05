Na poročnih slavjih lahko tudi več kot 50 ljudi

V zadnjih 24 urah v Sloveniji nismo zabeležili nobene nove okužbe s koronavirusom. Po novem odloku o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi ustrezna razdalja. A če gre za dogodke za zaključene družbe, ki potekajo na zasebnih zemljiščih, kot so praznovanja rojstnih dni ali poročna slavja, omenjeni odlok ne velja. Gostinci lahko organizirajo zasebne in poslovne dogodke za neomejeno število povabljencev. Omejitev do 50 ljudi pri porokah velja le, če obred poteka na javnem kraju.

V petek so opravili 677 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pozitiven ni bil noben vzorec. Prav tako ni umrl nihče s covidom-19, piše na spletni strani vlade. V bolnišnicah se je v petek zdravilo 19 bolnikov s covidom-19, od tega štirje na oddelkih za intenzivno terapijo. Dva bolnika so odpustili v domačo oskrbo. V Sloveniji so doslej opravili 74.419 testiranj, število potrjenih okužb pa ostaja pri 1468. Iz bolnišnic so doslej v domačo oskrbo odpustili 280 bolnikov s covidom-19.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zasebna druženja da, javno zbiranje ne

icon-expand Če gre za zasebna druženja, omejitev do 50 ljudi ne velja. FOTO: Dreamstime

Novi odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Sloveniji, ki ga je vlada izdala 15. maja, velja pa od ponedeljka, na javnih krajih dovoljuje zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pod temi pogoji so tako dovoljene organizirane prireditve, še vedno pa so prepovedani denimo koncerti in zbiranja, na katerih ni mogoče držati razdalje. Omejitev zbiranja ljudi pa ne velja, če gre za zasebna druženja, kot so denimo praznovanja rojstnih dni in poročna slavja. Gostinci lahko organizirajo zasebne ali poslovne dogodke za zaključene družbe: "Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ),"pojasnjuje vlada na svoji spletni strani. Ali je v gostinskih obratih, na vrtovih, terasah, na porokah dovoljena živa glasba?"Omenjeni odlok ne ureja zasebnih zabav. Če je takšen dogodek zaprtega tipa in ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju, kjer je dostop omogočen vsakemu, ni ovir. Treba pa je upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni,"ponovno izpostavljajo na vladi. Je pa poročni obred, za katerega je pristojna upravna enota in se izvaja na javnem kraju, treba organizirati v skladu z določbami odloka, po katerem je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi.