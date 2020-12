Na pot gre prva pošiljka cepiva proti covidu-19 za Slovenijo

Naslednja pošiljka za Slovenijo naj bi nato v našo državo prispela že v prihodnjem tednu, v dneh od 28. do 31. decembra, natančen datum še ni znan. V drugi pošiljki bo 6825 odmerkov, je povedala Laknerjeva. Cepivo mora biti med transportom shranjeno na ustrezni nizki temperaturi, to je pri temperaturi minus 70 stopinj Celzija (plus/minus deset stopinj).

V prvih pošiljkah cepiva, ki jih pričakujejo tudi v drugih državah članicah EU, bo za vsako državo enaka količina cepiva, to je za vsako državo 9750 odmerkov, je za STA povedala direktorica za stike z javnostjo za Slovenijo pri podjetju Pfizer Urška Lakner . Danes bodo na pot krenili tovornjaki s pošiljkami za bolj oddaljene države, kot sta denimo Slovenija in Hrvaška, zadnji pa bodo na pot šli tovornjaki s cepivom za najbližje države. Cilj je, da bodo do sobote vse države EU prejele prve pošiljke in da se bo lahko takoj za tem začelo cepljenje. Nekaj pošiljk za nekatere evropske države bo na pot krenilo tudi iz nemške tovarne podjetja BioNTech.

Prvo in drugo pošiljko bodo dostavili do Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer imajo pripravljeno hladilno omaro oz. zamrzovalnik za ustrezno hrambo cepiva. Od tam bo logistiko delitve cepiva po Sloveniji prevzel Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Načrtovane so tudi že nadaljnje dobave cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech za Slovenijo v januarju. "Vsak teden pričakujemo dodatne pošiljke. Zaenkrat so količine na tedenskem nivoju približno takšne, kot jih bomo letos dobili v teh dveh tednih, skupaj je to 16.575 odmerkov. To so napovedane količine na tedenskem nivoju v januarju, a se lahko še kakšna stvar spremeni," je dodala Laknerjeva.

Prvo cepljenje proti covidu-19 v Sloveniji se bo po pričakovanjih začelo v nedeljo v domovih za starejše. Pristojni so se namreč odločili, da bodo v Sloveniji možnost cepljenja najprej ponudili oskrbovancem v domovih za starejše in tam zaposlenim, sledilo bo cepljenje najbolj ogroženih zaposlenih v zdravstvenih ustanovah.