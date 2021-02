Na praznični ponedeljek pozitivnih 357 testov na novi koronavirus

V ponedeljek so v Sloveniji odvzeli 11.253 brisov na novi koronavirus (1493 PCR-testov in 9760 hitrih antigenskih testov). Skupno so potrdili 357 novih okužb. Pri PCR-testih je bil delež pozitivnih 13,7-odstoten (204 testi), pri HAT pa 1,6-odstoten (153 testov). Na podatke o številu hospitaliziranih in smrti bolnikov s covidom-19 še čakamo. Bomo že jutri dosegli oranžno fazo?

V ponedeljek, ki je bil zaradi kulturnega praznika dela prost dan, so v Sloveniji opravili skupno nekaj več kot 11.000 testiranj, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika. Opravljenih je bilo 9760 hitrih antigenskih testov, pri katerih je bilo potrjenih 153 okužb (1,6 odstotka). S PCR-testi so testirali 1493 oseb in pri 204 odkrili okužbo (13,7 odstotka). Uradne podatke s strani vlade še čakamo. Kdaj v oranžno fazo? Medtem so na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) napovedali, da se bo ta teden sedemdnevno povprečje okuženih na dan spustilo pod tisoč, kar pomeni, da bi na državni ravni prešli v oranžno fazo. Ta med drugim prinaša odprtje šol za preostale razrede osnovnih šol in zaključne letnike srednjih šol ter odprtje občinskih meja.