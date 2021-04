Na praznični torek pozitivnih 398 testov na novi koronavirus

Na praznični torek so opravili 2007 PCR-testov in 4143 hitrih antigenskih testov. Potrdili so 398 okužb. Ker je bilo opravljenih precej manj testov kot običajno, je sedemdnevno povprečje okužb padlo na 611,9.

Podatki o hospitaliziranih še niso na voljo.

Po podatkih Sledilnika covid-19 je v državi aktivno okuženih 9278 oseb. Vlada bo sicer danes znova razpravljala o epidemioloških razmerah v državi. Ker se te v preteklem tednu niso bistveno spremenile, je pričakovati, da novih ukrepov vlada ne bo sprejela.