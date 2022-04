Na praznično sredo potrdili 279 novih okužb s koronavirusom

Ob 682 PCR-testih in 3811 hitrih antigenskih testih so v sredo potrdili 279 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi covida-19 hospitaliziranih 87 bolnikov na navadnih oddelkih in 12 na oddelkih intenzivne nege. Umrl je eden bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 13.554 aktivnih primerov okužbe, kar je 1263 manj kot dan prej. icon-expand Testiranje na koronavirus. FOTO: Adobe Stock V primerjavi s torkom so v sredo potrdili 856 okužb manj, glede na prejšnjo sredo 976 manj. Zaradi covida-19 sta na navadnih oddelkih hospitalizirana dva bolnika več kot dan prej, dva manj pa potrebujeta intenzivno terapijo. Skupno je hospitaliziranih 229 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je en bolnik več kot prejšnji dan. Na intenzivnih oddelkih je skupno 27 bolnikov s potrjeno okužbo oz. dva manj kot prejšnji dan. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po podatkih NIJZ trenutno znaša 855 in je tako za 139 manjše kot dan prej. Za 59 se je znižalo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev in trenutno znaša 640. Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.176 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.220.