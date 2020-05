Na protestih zbrali okoli 1.300 podpisov za odstop vlade

Policija je sporočila, da je bilo na včerajšnjih protestih v Ljubljani 5.000 ljudi. Neuradne ocene so precej višje. Protest kolesarjev in tudi pešcev je večinoma potekal mirno, policisti so v nočnem sporočilu zapisali, da so ugotovili štiri kršitve javnega reda in miru, enega protestnika so, ker ni upošteval ukazov policistov vklenili in pridržali. Udeleženci so tudi tokrat napovedovali, da bodo s protesti nadaljevali tudi v prihodnjih tednih. Včeraj so sicer zbrali kakih 1.300 podpisov, s katerimi pozivajo vlado, naj odstopi. Na proteste se je odzval predsednik vlade Janez Janša. Zapisal je, da medtem ko je odnos štajerske varde do policije žaljiv, so protestniki včeraj izvajali kaznivo dejanje.