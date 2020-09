Na protikoronskih protestih v Zagrebu objemi in poljubi, maske nosijo le novinarji

V Zagrebu so se pozno popoldne zbrali nasprotniki ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Brez mask in spoštovanja varne razdalje so sporočali oblastem, da so ukrepi prestrogi.

Po poročanju hrvaškega portala Index se je na Trgu bana Jelačića zbralo od 10.000 do 15.000 ljudi, nekateri mediji pa poročajo o precej nižjih številkah. Nekateri protestniki menijo, da je virus izmišljen in da jim oblasti kratijo svobodo.

Organizator protesta je Iniciativa prava in svobode, s turističnim avtobusom pa so se odpeljali tudi pred domove za starejše in oskrbovance prepričevali, da koronavirus ni nič strašnega.

Eden od govorcev Velimir Ponoš je dejal, da sta ukrepa, kot sta varna distanca in zaščitna maska, ljudem odvzela "človečnost".

Na protestu je tudi hrvaški pevec Tony Cetinski, in sicer v vlogi DJ-ja. Cetinski animira prisotne.