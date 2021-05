Na ravni EU dogovor o odprtju meja za polno cepljene tuje obiskovalce

Države članice Evropske unije so se dogovorile, da bodo pred začetkom poletne turistične sezone sprostile omejitve potovanj in prost vstop omogočile vsem tujcem, ki lahko dokažejo, da so polno cepljeni. V prihodnjih dneh naj bi sestavili tudi nov seznam epidemiološko varnih držav. Tako bi v države EU lažje vstopali tudi Britanci in Američani.

Nov seznam 'varnih' držav naj bi sestavili še ta teden, formalno naj bi nova priporočila v petek potrdili ministri, pristojni za zadeve EU. Na podlagi trenutnih podatkov Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni bi Velika Britanija in nekatere druge države lahko izpolnjevale zahtevana merila. ZDA imajo sicer še naprej slabo epidemiološko sliko, a bi bil vstop v EU mogoč za cepljene državljane. EU sicer skrbi pojav indijske različice novega koronavirusa v Veliki Britaniji. Zato bi predvidoma veljala t. i. zasilna zavora, s katero bi članice EU začasno zaustavile vsa potovanja iz določene države, razen bistvenih, da bi omejili tveganje za vstop bolj nalezljivih različic koronavirusa v EU. Po sedanjih omejitvah lahko trenutno v EU iz turističnih razlogov vstopajo državljani sedmih držav, vključno z Avstralijo, Izraelom in Singapurjem, in sicer tudi v primeru, če niso bili cepljeni proti covidu-19. Ne glede na skupni dogovor bodo lahko članice od državljanov posameznih držav še vedno zahtevale negativen test na novi koronavirus ali prestajanje karantene, poroča Reuters. Predstavniki članic so se tudi dogovorili za dvig meje, po kateri bodo neko državo razglasili za nevarno glede okužb z novim koronavirusom. Število dnevnih okužb bo tako lahko višje, preden se bo država znašla na rdečem seznamu. Po novem bo tako država še vedno na zelenem seznamu, če bo imela 14-dnevno stopnjo novih okužb pod 75 na dan na 100.000 prebivalcev. Zdaj je bila meja pri 25. Posebni pogoji bi veljali le za cepljene s cepivom, ki je odobreno v Evropski uniji ali pa je prejelo izredno dovoljenje Svetovne zdravstvene organizacije. V uniji so trenutno odobrena štiri cepiva, in sicer podjetij Pfizer, Moderna, AstraZeneca in Johnson & Johnson. icon-expand Potovanja v času koronavirusa FOTO: Shutterstock Zbornica za spremembo pogojev pri prestopu meje za več turističnega obiska Turistično gostinska zbornica Slovenije medtem pristojnim predlaga spremembo pogojev za vstop v državo, da bi omogočili več turističnega obiska iz tujine. Med drugim predlagajo priznavanje tudi hitrih antigenskih testov. V zbornici so prepričani, da bo zagotovitev obiska tujih gostov najpomembnejša za preživetje panoge. Kot so sporočili iz zbornice, bo tudi v letošnji sezoni obisk domačih gostov glavni nosilec zasedenosti zmogljivosti. Ker pa ne bo izdaje novih turističnih bonov, v zbornici pričakujejo manjši obisk slovenskih gostov v primerjavi z lani. Zato bo po njihovem mnenju za preživetje panoge ključen obisk tujih gostov. Ker po njihovem mnenju ni realno pričakovati hitrega okrevanja letalskega prometa, je najpomembneje zagotoviti obisk gostov, ki v Slovenijo pripotujejo iz radija približno 600 kilometrov in pripotujejo z avtomobili. V zbornici skupaj s povezanimi turističnimi združenji predlagajo, da se med izjeme v odloku, ki ureja prehajanja mej, uvrsti tudi turistični obisk, in sicer če bi imel posameznik potrjeno rezervacijo v nastanitvenem obratu v Sloveniji, bi se mu hitri antigenski test, ki bi ga potreboval za bivanje v nastanitvi, priznal tudi na mejnem prehodu ob vstopu v Slovenijo. Predlagajo tudi, da se k pogojem za vstop v državo brez odredbe karantene doda negativen izid hitrega antigenskega testa (ne zgolj PCR-testa), ki ne bi smel biti starejši od 72 ur. Zavzemajo se za to, da bi izvid hitrega testa ali testa PCR po vstopu v Slovenijo zadostoval za celotno dolžino bivanja posameznega tujega turista pri nas – če posameznik ne bi zapustil države, ampak samo zamenjal nastanitveni obrat, se mu zaradi tega ne bi bilo treba ponovno testirati. "Pri zagotavljanju turističnega obiska tujih gostov je ključno vzdrževati konkurenčnost Slovenije v primerjavi z drugimi državami; ugotavljamo, da so pogoji za prehajanje meja v sosednjih državah enostavnejši,"so utemeljili svoj predlog. Navedli so primere Hrvaške, Avstrije in Italije. Na Hrvaškem za prihod iz države na rdečem seznamu zadostuje negativen izid hitrega ali PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur, ali dokazilo o drugem odmerku cepiva po 14 dneh od cepljenja ter dokazilo o prebolelosti, ki velja pol leta. V ostalih primerih lahko gre potnik v karanteno za 10 dni in z negativnim hitrim testom karanteno prekine. Tudi Avstrija za vstop v državo zahteva negativen test ali cepljenje ali prebolelost. Samotestiranje ne sme biti starejše od 24 ur, antigenski hitri test velja 48 ur in PCR-test 72 ur. Italija po novem dovoljuje vstop iz EU s hitrim testom, ki ni starejši od 48 ur. "Sezona, ki bi bila morebiti lahko celo slabša od lanske, bi pomenila katastrofo za slovenski turizem,"so opozorili v zbornici.