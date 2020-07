Na rdečem seznamu Bolgarija in Romunija, z zelenega črtali Španijo

Na rdeči seznam je tako uvrstila španske administrativne enote Valencio, Baskijo, Katalonijo, Navarro in Aragonijo, na zeleni seznam pa Ceuto, Melillo, Asturijo, Galicijo in Kanarske otoke, so sporočili po četrtkovi dopisni seji vlade.

Z rdečega seznama je vlada črtala Džibuti, Švedsko, Gibraltar, Kajmanske otoke, Portugalsko, Ekvatorialno Gvinejo in Sejšele. Te države se posledično uvrstijo na rumeni seznam.