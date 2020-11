Na rdečem seznamu po novem celotna Hrvaška, Avstrija in Srbija

Na rdečem seznamu bodo po novem tudi celotna območja Srbije, Španije, Cipra, Bolgarije, Vatikana in San Marina. Seznam se bo podaljšal s 116 na 147 držav, od nekaterih so na njem samo določene administrativne regije.

Karanteni ob prihodu iz teh držav se je mogoče izogniti z negativnim izvidom testa na novi koronavirus. Brez karantene pa je vstop dovoljen tudi 17 izjemam, med katerimi so čezmejni dnevni delovni migranti, mednarodni prevozniki, osebe v tranzitu ali člani tujih uradnih delegacij.

Izjema so tudi nujni neodložljivi opravki ali nujni poslovni razlogi ter zdravstveni posegli ali pregledi. Prav tako lahko mejo prečkajo lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi. Nekatere izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, če potujejo skupaj.

Notranji minister Aleš Hojs je na današnji predstavitvi sprememb odloka posebej opozoril, da enake omejitve kot za slovenske državljane veljajo tudi za tuje državljane, ki pri nas začasno ali stalno bivajo in imajo sorodnike v državah nekdanje Jugoslavije. V petek je namreč na Obrežju nastala večkilometrska kolona, ker so mnogi mislili, da zanje omejitve prehajanja med občinami ne veljajo, in so na mejni prehod prišli brez izjav in potrdil o namenu potovanja.