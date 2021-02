Na Sambadromu v Riu letos namesto karnevala množično cepljenje

Običajno bi se trenutno v Riu de Janeiru pripravljali na največji dogodek leta: svetovni znani karneval. A teden dni pred načrtovanim začetkom je jasno, da ga letos zaradi pandemije covida-19 ne bo. Mestne oblasti so v soboto na Sambadromu, stadionu, kjer se odvija parada, uradno otvorile začetek množičnega cepljenja proti covidu-19.

Na široki aveniji so se vile dolge kolone vozil, starejše prebivalce pa so cepili kar iz avtomobila. "Običajno je to kraj užitka. Danes je podobno, ker končno izvajamo cepljenje," je za Guardian povedal Paulo Roberto Machado, 68-letni medicinski brat.

Kot je pojasnil, se že 40 let udeležuje karnevalskih parad, v soboto pa je koordiniral 20 prostovoljih negovalcev in študentov medicine, ki so cepili ljudi, starejše od 90 let. "Cepivo predstavlja upanje na boljše dni, na vrnitev v normalo," je dejal.

Oblasti v Riu de Janeiru so uradno odpovedale letošnji karneval in opozorile, da ne bodo razumevajoče do posameznikov, ki bodo skušali praznovati na ulicah. Napovedali so tudi, da bodo nadzorovali družbena omrežja, v primeru, da bi zaznali kakšno zabavo, pa bodo ukrepali.

V vročih poletnih mesecih so hoteli v Riu okoli 80-odstotno zasedeni, v času karnevala pa so popolnoma zasedeni. Po besedah Alfreda Lopesa, predsednika sindikata gostinskih delavcev v Riu, je tokrat zasedenost hotelov le 50-odstotna. Pandemija je močno prizadela Rio, kjer so oblasti naštele več kot 17.600 smrtnih primerov, povezanih s covidom-19. To je več kot v Sao Paulu, ki ima skoraj dvakrat več prebivalcev.