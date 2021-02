Na sedežnicah so lahko odslej zasedeni vsi sedeži

Sončno vreme, šolske počitnice za vzhodni del države in zasnežena smučišča so prava kombinacija za užitek na prostem. Potem ko so se 'odprle' občine, je še več ljubiteljev zimskih športov odločenih, da obišče slovenska smučišča, čeprav je za nakup vstopnice obvezno potrdilo o cepljenju ali prebolelem covidu-19 oziroma negativen test, ki ne sme biti starejši od enega tedna.

Sicer na smučiščih še vedno veljajo določeni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, med njimi so predvsem ukrepi glede prevoza z žičniškimi napravami. A od danes naprej bodo odprte sedežnice in vlečnice lahko prepeljale večje število oseb, in tudi hitreje. Zakaj? V veljavo je stopilo priporočilo, ki pravi, da so lahko vsi sedeži na sedežnicah in vlečnicah zasedeni, če se s tem strinjajo vse osebe. V takem primeru je sicer ustrezna priporočena trislojna kirurška maska. In čeprav se bodo s tem ukrepom zmanjšale čakalne vrste pred žičniškimi napravami, pa morajo zaposleni, če nekdo zahteva, da se na sedežnici pelje sam ali da je ob njem prost sedež, njegovo željo oziroma zahtevo upoštevati.

Sicer pa NIJZ za manjše zaprte kabinske žičnice priporoča, naj bo v kabini le en potnik, razen če osebe živijo v skupnem gospodinjstvu ali so tudi sicer v tesnih stikih. V zaprtih večjih žičniških napravah pa velja, da morajo osebe med seboj ohranjati varno distanco. Na NIJZ svetujejo, da so okna kabin ves čas odprta, vendar je s tem ukrepom treba seznaniti vse potnike.