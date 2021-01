Na severu Brazilije bolnišnicam primanjkuje kisika za covidne bolnike

Guverner Amazonasa Wilson Lima je dejal, da je država v najbolj kitičnem trenutku pandemije in da morajo sprejeti boleče, a nujne ukrepe. Da bi zamejili okužbe, so z današnjim dnem za deset dni uvedli policijsko uro med 19. in 6. uro. Izpostavil je, da po zaslugi pragozda v zvezni državi "proizvedejo veliko kisika", da pa sedaj potrebujejo pomoč in solidarnost. Napovedal je, da bodo nekatere covidne bolnike premestili v druge zvezne države. V zadnjih petih dneh je vojska državi z letali dostavila 400 kisikovih bomb, a to ne zadošča.

Po uradnih podatkih so v mestu v sredo v enem dnevu že četrti dan zapored pokopali rekordno število pokojnih, 198, od tega 87 bolnikov s covidom-19.

V 212-milijonski Braziliji je doslej umrlo več kot 205.000 bolnikov s covidom-19. To je za ZDA drugo največje število smrti med pandemijo na svetu. Nacionalno povprečje je 98 smrti zaradi covida-19 na 100.000 prebivalcev. V Amazonasu je to povprečje 142 smrti na 100.000 prebivalcev, večje je samo v Riu de Janeiru (158) in prestolnici Brasilia (145).

Strokovnjak Felipe Naveca, ki preučuje mutacije novega koronavirusa v Amazonasu, je za AFP povedal, da je novi sev, ki so ga odkrili v tej zvezni državi, verjetno bolj nalezljiv od izvornega, tako kot novi sevi v Veliki Britaniji in Južni Afriki. Dodal je, da se je ta novi sev morda že razširil po vsej Braziliji in da morda že prevladuje v Amazonasu. Poslabšanje razmer v Manausu pa po njegovih ocenah ni samo posledica novega seva, saj oblasti pričakujejo porast okužb tudi zaradi novoletnih zabav. Izpostavil je nujnost podpore prebivalcev pri zmanjšanju širjenja okužb. V Braziliji sicer še niso začeli cepljenja proti covidu-19, saj pristojne oblasti še niso odobrile nobenega cepiva. Obravnavajo cepivo CoronaVac kitajskega Sinovaca ter cepivo oxfordske univerze in AstraZenece.