Na seznamu še 14 epidemiološko varnih držav, omejitve za Severno Makedonijo

Vlada je odločila, da se na seznam epidemiološko varnih držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije uvrsti še 14 evropskih držav.

Gre za Bolgarijo, Ciper, Češko, Estonijo, Finsko, Zvezno republiko Nemčijo, Grčijo, Islandijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Norveško, Slovaško in Švico, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje.

V skladu s spremenjenim odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije lahko od ponedeljka državljani Slovenije in Avstrije mejo med državama prestopajo tudi izven kontrolnih točk Karavanke, Ljubelj in Šentilj na avtocesti.

Državljani Slovenije in Madžarske bodo lahko od ponedeljka mejo med državama prestopali tudi izven kontrolnih točk Dolga vas in Pince na avtocesti, so sporočili po dopisni seji vlade,

Po novem lahko državno mejo izven kontrolnih točk na meji z Italijo prestopajo državljani Slovenije in italijanski državljani, ki so lastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju in opravljajo kmetijsko-poljedelsko-gozdarska dela. Kontrolne točke ostajajo nespremenjene.

Od jutri nove države na seznamu, omejitve za prihod iz Severne Makedonije

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Severni Makedoniji se vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in prihajajo iz Severne Makedonije ali vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v Severni Makedoniji odredi 14-dnevna karantena, ne glede na državljanstvo ali bivališče. Izjeme veljajo le za delavce v sektorju mednarodnega prevoza, osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu, osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 24 urah po vstopu ter za osebo z diplomatskim potnim listom.